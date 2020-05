İkizler burcu değişken ve meraklıdır! Güneş 20 Mayıs'ta İkizler burcuna geçti

İkizler burcunun özellikleri merak ediliyor. Bugün Güneş, İkizler burcuna geçti. Astrolojiyle ilgilenenler bu durumun burçlara etkisini merak ediyor. İşte Astrolog Ceylin Çelebi’nin kaleminden 20 Mayıs İkizler burcu yorumu ve İkizler burcu özellikleri…

20 MAYIS İKİZLER BURCU YORUMU

Ay’ın Boğa burcunda ilerleyeceği çarşamba günü iç sesini dinlemek seni ihtiyacın olan güvene ulaştıracak olabilir. Güneş bugün senin burcuna geçiyor. Tasarladığın işleri ortaya koymak ve görünür hale getirmek için önünde harika bir süreç başlıyor.

İKİZLER BURCU PRATİK VE MERAKLIDIR

İkizler burcu insanı çok meraklıdır. Her konuda bilgisi olsun ister. Bir konuda derinleşmekten ziyade yüzeysel bilgisi olması onlar için yeterlidir. Bilgisi az ya da çok olsun her konu hakkında uzun uzun konuşabilir. Okumak, yazmak, anlatmak, öğrenmek ister. Gazetecilerin çoğu İkizler burcundan ya da yükselen İkizler burcundan çıkar. Değişken bir burçtur. Hemen her konuya adapte olabilirler. Gülerken bir anda mutsuz ya da mutsuzken bir anda kahkahalarla gülen bir yapıları vardır. Pratiklerdir ve zekilerdir. Bir durumu nasıl lehine çevireceklerini çok iyi bilirler. Konudan konuya atlayabilirler. İkizler burcu insanının elleri, kolları kendini ifade ederken hiç durmaz. Çok hızlı konuşabilirler. Yapısal olarak da hızlıdırlar. Bir şeye yöneldiklerinde hızlıca işlerini halleder ve giderler. Zaten hemen farklı bir konuya da yönelmiş olacaklardır.

İKİZLER BURCU ÜNLÜLERİ

Donald Trump, Marilyn Monroe, Nicole Kidman, Angelina Jolie, Kerem Bursin, Sıla Gençoğlu, Kenan İmirzalıoğlu, Acun Ilıcalı