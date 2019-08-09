Ihlamur zayıflatıyor! İşte formülü!

Ihlamur çayı, yüzyıllardır hastalıkların tedavisinde kullanılan bir üründür. Uzmanlar tarafından da tavsiye edilen ıhlamur, hastalıkları önlediği gibi yağ yakmaya da yardımcı olmaktadır. Fakat ıhlamur oldukça faydalı olsa da sürekli kullanılmamalıdır. Tüm zayıflama amaçlı bitki çaylarının uzun süreli kullanımından uzak durulmalıdır. Uzun süreli kullanımda ortaya çıkan yan etkiler, sorunlar oluşturabilmektedir. İşte, ıhlamur hakkında merak edilenler…

IHLAMUR İLE ZAYIFLAMA FORMÜLÜ NEDİR?

Kilo vermek istiyorsanız aynı zamanda sağlık açısından faydalı ıhlamur çayını evinizden eksik etmeyin. Peki nasıl oluyor ıhlamur çayı zayıflatıyor kaç kalori bir bardak ıhlamur içerek gerçekten zayıflamak mümkün mü?

Özellikle sabah uykudan uyanır uyanmaz bir bardak ıhlamur çayı içilmesi tavsiye ediliyor. Ihlamur çayı tok tutar iştahın azalmasını sağlar bu durumda az yemek yiyerek kilo vermek mümkün. Aç karnına içilen ıhlamur detoks etkisi yapıyor ara öğünlerde yine düzenli olarak içilen ıhlamur kilo verilmesini sağlıyor. Ihlamurun şekersiz olarak içilmesi öneriliyor fakat içilemiyorsa çok az miktarda şeker eklenebilir. Ihlamuru hazır poşet çaylar şeklinde alabilirsiniz fakat en sağlıklı olanı aktardan alınan taze çiçek halindeki ıhlamur çok daha sağlıklı ve etkili olacaktır. Yalnız şuna dikkat edilmesi gerekiyor tek başına tüketilen ıhlamurun kilo vermek için çok etkisi olmayacaktır. Bunun yanı sıra düzenli egzersiz yapmak diyet programı uygulamak gerekir bu şekilde çok daha hızlı ve sağlıklı kilo vermek mümkündür.

Ihlamuru tüketmek için belirli bir vakit yoktur özellikle yemeklerden önce tüketilen bir bardak ıhlamur iştah kapatır daha az yemek yeme isteği olur bu durumda daha az kalori alarak zayıflamak mümkün. Vücudun direncini arttıran ıhlamur kışın soğuk havalarda inanılmaz etkili bir çaydır.