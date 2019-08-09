İğne oyası yapmanın en kolay şekilleri

İğne oyaları birçoğumuzun çeyizlerinde bulunan ve büyüklerimizden kalan hatıralar olarak hayatlarımızda yerini alıyor. Şimdilerde iğne oyası yapmak isteyenlerin sayısı da geçmişe oranla bir hayli fazla... İğne oyası yapmanın kolay yollarını sizler için derledik.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:53
09 Ağustos 2019 Cuma 11:53
İğne oyası yapmanın en kolay şekilleri
İĞNE OYA TARİFLERİ
 
Tığ oyaları modelleri küçük havlu kenarları için harika bir seçim olacaktır. Çok hoş örnektir ve ilmekler uzatılarak yapılır.
İğne oyaları renkli dağ yapılışı en çok beğenilen yazma kenarlarına çok yakışan bir motifidir.
Fıstıklı iğne oyası yapılışı da en kolay ve gösterişli bir örnek olarak yerini almaktadır.
Boncuklu yazma oyası modelleri de değişik ve çekici konumuyla en beğenilenler arasındadır.
Mekik oyası lolipop örneği de havlu kenarları için ideal bir örnektir.
Yelpaze iğne oyası en kolaylar arasında yeni başlayanlar için tercih edilebilir.
Kelebek fiyonk modeli
Karanfil modeli en güzel iğne oyaları arasındadır.
 
EN KOLAY İĞNE OYA TARİFLERİ
 
Kelebek fiyonk modeli,
Papatya oyası da kolay ve gösterişli modeldir.
Pıtırcık çiçekler iğne oyası modeli
İki kanatlı çiçek modeli
Kalpli keloğlan oyası modeli
Pembe çiçekli yazma kenarı yapılışı
Mavi boncuklu iğne oyası modeli
Kafesli çiçekli iğne oyası modeli
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