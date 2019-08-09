İğne oyası yapmanın en kolay şekilleri

İĞNE OYA TARİFLERİ
Tığ oyaları modelleri küçük havlu kenarları için harika bir seçim olacaktır. Çok hoş örnektir ve ilmekler uzatılarak yapılır.
İğne oyaları renkli dağ yapılışı en çok beğenilen yazma kenarlarına çok yakışan bir motifidir.
Fıstıklı iğne oyası yapılışı da en kolay ve gösterişli bir örnek olarak yerini almaktadır.
Boncuklu yazma oyası modelleri de değişik ve çekici konumuyla en beğenilenler arasındadır.
Mekik oyası lolipop örneği de havlu kenarları için ideal bir örnektir.
Yelpaze iğne oyası en kolaylar arasında yeni başlayanlar için tercih edilebilir.
Kelebek fiyonk modeli
Karanfil modeli en güzel iğne oyaları arasındadır.
EN KOLAY İĞNE OYA TARİFLERİ
Kelebek fiyonk modeli,
Papatya oyası da kolay ve gösterişli modeldir.
Pıtırcık çiçekler iğne oyası modeli
İki kanatlı çiçek modeli
Kalpli keloğlan oyası modeli
Pembe çiçekli yazma kenarı yapılışı
Mavi boncuklu iğne oyası modeli
Kafesli çiçekli iğne oyası modeli