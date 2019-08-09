İğne oyası yapmanın en kolay şekilleri

İĞNE OYA TARİFLERİ

Tığ oyaları modelleri küçük havlu kenarları için harika bir seçim olacaktır. Çok hoş örnektir ve ilmekler uzatılarak yapılır.

İğne oyaları renkli dağ yapılışı en çok beğenilen yazma kenarlarına çok yakışan bir motifidir.

Fıstıklı iğne oyası yapılışı da en kolay ve gösterişli bir örnek olarak yerini almaktadır.

Boncuklu yazma oyası modelleri de değişik ve çekici konumuyla en beğenilenler arasındadır.

Mekik oyası lolipop örneği de havlu kenarları için ideal bir örnektir.

Yelpaze iğne oyası en kolaylar arasında yeni başlayanlar için tercih edilebilir.

Kelebek fiyonk modeli

Karanfil modeli en güzel iğne oyaları arasındadır.

EN KOLAY İĞNE OYA TARİFLERİ

Kelebek fiyonk modeli,

Papatya oyası da kolay ve gösterişli modeldir.

Pıtırcık çiçekler iğne oyası modeli

İki kanatlı çiçek modeli

Kalpli keloğlan oyası modeli

Pembe çiçekli yazma kenarı yapılışı

Mavi boncuklu iğne oyası modeli

Kafesli çiçekli iğne oyası modeli