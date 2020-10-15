Iğdırlı kadınlardan patlıcan reçeli tarifi! Patlıcan reçeli nasıl yapılır?

Reçelin birçok çeşidi bulunuyor. Bunlardan biri de patlıcan reçeli. Peki, patlıcan reçeli nasıl yapılır? Hem yöresel hem de lezzetli bir patlıcan reçeli tarifi arıyorsanız bu haberimiz tam size göre. İşte size Iğdır'da köyde doğal yollarla yapılan patlıcan reçeli tarifi ve malzemeleri...



DHA'da yer alan habere göre Iğdır'ın Külük köyünde kurulan dev kazanlarda kadınlar, reçel üretimine başladı. Kadınlar, bölgede üretilen patlıcanları reçele dönüştürüyor.

Merkeze bağlı Küllük köyünde 45 dönüm arazi üzerine kurulan 'Aras Doğa Köy'de reçel üretim zamanı geldi. Iğdır'da üretilen sebze ve meyveleri reçele dönüştüren kadınlar, yöreye has patlıcan reçeli mesaisine de başladı.

PATLICAN REÇELİ NASIL YAPILIR?

Bahçelerden toplanan tonlarca patlıcanı yıkadıktan sonra ellerinde bıçaklarla soyan kadınlar, daha sonra dev kazanlara atarak haşlıyor.

20'den fazla kadının hazırladığı patlıcanlar, haşlanıp, şerbetin içine atılarak reçele dönüştürülüyor.

Bir süre kazanlarda bekletilen patlıcan reçeli daha sonra kavanozlara doldurularak satışa hazır hale getiriliyor.

Iğdır ovasının verimli topraklarında yetişen patlıcanlar, reçel olarak Iğdırlıların çay içerken en fazla tükettikleri gıda maddeleri arasında.

4 SAAT BOYUNCA KAYNATILIYOR



Patlıcan reçelinin yapımıyla ilgili bilgi veren Canan Sinay, "Reçel yapımı için özel yetiştirilen küçük boy patlıcanlar, soyularak tuzlu suda bir müddet bekletildikten sonra birçok kez yıkama işleminden geçiriliyor. Odun ateşinin üzerine konulan kazanlara doldurulan patlıcanlar, üzerine limon ve şeker ilave edilerek 4 saat boyunca kaynatılıyor. Patlıcanlar, şerbetleme işleminin ardından kavanozlara doldurularak kahvaltı sofralarını süslemeye hazır hale getiriliyor." dedi.

Aras Doğa Köy'de reçel üretiminde 20'den fazla kadın görev alıyor. Sabah saatlerinden itibaren kazanlarda reçel yapan kadınlar hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de evlerinin kışlık ihtiyacını hazırlıyorlar.

IĞDIR KARA BADIMCAN REÇELİ'NİN PATENT BAŞVURUSU YAPILDI

Tarım İl Müdürlüğü, yöreye has patlıcan reçeline Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret belgesi almak için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili olarak yazılı açıklama yapan İl Müdürü Özkan Yolcu, şu bilgileri verdi: