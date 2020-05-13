İftara kolay tatlı: Çilekli parfe tarifi Çilekli parfe nasıl yapılır?

Çilekli parfe tarifi araştırılıyor. Havaların ısınması ramazanda tatlı tercihlerini de değiştirdi. Şerbetli tatlıların yerini çilekli parfe gibi hafif ve soğuk tatlılar almaya başladı. Dondurulmuş tatlı türü olan parfe hem soğuk hem de hafif olmasıyla damakları şenlendiriyor. İftara kolay tatlı tarifleri merak ediliyor. Malzemeleri arasında krem şanti, süt, bisküvi ve çikolata olan çilekli parfenin yapılışı oldukça basit. Tek yapacağınız şey krem şanti ve bisküvileri hazırlamak. İşte "Çilekli parfe nasıl yapılır?" sorusunun cevabı ve çilekli parfe tarifi...

ÇİLEKLİ PARFE İÇİN MALZEMELER



2 su bardağı soğuk süt

2 poşet krem şanti

14-15 adet çilek

1 paket petibör bisküvi

Yarım çay bardağı kadar damla çikolata

Yarım çay bardağı kadar iri dövülmüş ceviz

1 paket şekerli vanilin

ÇİLEKLİ PARFE YAPILIŞI



1. Öncelikle çilekleri minik doğruyoruz. Bir paket bisküviyi de elimizle küçük parçalara bölüyoruz.

2. Derin bir kaba iki poşet krem şantiyi ve sütü koyup kıvam alana kadar çırpıyoruz ve 1 paket vanilyayı ekleyip çırpıyoruz. Ardından bisküvi, çikolata, çilek ve cevizi ekleyip kaşık yardımıyla iyice karıştırıyoruz.

3. Diğer tarafta uzun kek kalıbına streç film geçirip hazırladığımız harcı döküyoruz ve spatula ya da kaşıkla hafifçe bastırarak düzeltiyoruz. Buzlukta 4-5 saat dinlendiriyoruz. Servis etmeden 5-6 dakika önce buzluktan çıkarıyoruz.

ÇİLEKLİ PARFE SERVİS ÖNERİSİ

Çilekli parfede veya diğer parfe tariflerinde isteğe göre içine meyve kurusu ekleyebilirsiniz. Çilekli parfe süslemesinde istediğiniz meyveyi kullanabilir veya üzerine çikolata sosu dökerek servis edebilirsiniz.