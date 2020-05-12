İftara kolay lezzet İzmir Bomba tatlısı tarifi İzmir bomba tatlısının püf noktası
İzmir Bomba tatlısı tarifi nasıl yapılır? Ramazanda şerbetli ve sütlü tatlılardan sıkılanlar iftara İzmir bomba tatlısı gibi hafif tatlı tariflerini araştırıyor. İçindeki krema dolgusuyla nefis bir tatlı olan bomba tatlısı tarifi iftardan sonra çay yanına kurabiye tadında bir lezzet olacaktır. İşte ağızda çabuk dağılan tadıyla nam salan İzmir bomba tatlısının yapılışı ve malzemeleri…
Ramazanda şerbetli tatlılardan sıkılanlar İzmir bomba tatlısı tarifini merak ediyor. İftardan sonra çay yanına da muhteşem bir lezzet olan İzmir bomba tatlısının püf noktası kremanın pişmeden hamurun içinde dağılmamasıdır. Krema dolgusuyla ağızda çabuk dağılan ve evde kurabiye kokusuyla dolduran kolay İzmir bomba tatlısı tarifini sizler için hazırladık. Eğer hala “İftara ne yapsam?” diye düşünüyorsanız bu tarif tam size göre. İşte lezzetiyle nam salan kolay İzmir bomba tatlısının yapılışı ve malzemeleri…
İZMİR BOMBA TATLISI MALZEMELERİ
1 paket çikolata veya kakaolu fındık kreması
125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
1,5 su bardağı un
Yarım su bardağı sıvıyağ
Yarım su bardağı yoğurt
Yarım çay bardağı pudra şekeri
1 paket kabartma tozu
1 paket kaşığı vanilya
İZMİR BOMBA TATLISI TARİFİ
Bir kapta sıvıyağ, yoğurt ve oda sıcaklığındaki tereyağını yoğurun
Pudra şekerini ilave edin. Sonrasında elekten geçirilmiş un, kabartma tozu ve vanilyayı karıştırma kabına ekleyin ve iyice yoğurun
Ele yapışmayan bir hamur elde etmeniz gerekiyor
Hamuru streç filmle örtün ve 10-15 dakika dinlendirin
Yumuşamış hamuru ceviz büyüklüğündeki parçalara ayırın
Hamur parçalarını bir oklava yardımıyla açın.
Yumuşak bir hamur elde ettiğinizde içerisine 1 yemek kaşığı krema koyun ve hamurun ağzını bohça şeklinde kapatın. Şekil yaparken fazla gelen hamuru kesebilirsiniz.
Hamurları ters çevirerek yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri hafif pembeleşene kadar pişirin.
Afiyet olsun…
İZMİR BOMBA TATLISININ PÜF NOKTASI
Hamuru açarken yumuşaklık için un ekleyebilirsiniz. Oklava ile açarken çok az sıvı yağ kullanabilirsiniz. Kremayı biraz dolapta bekletirseniz pişmeden hamurun içinde dağılmaya başlamaz.