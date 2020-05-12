İftara kolay lezzet İzmir Bomba tatlısı tarifi İzmir bomba tatlısının püf noktası

Ramazanda şerbetli tatlılardan sıkılanlar İzmir bomba tatlısı tarifini merak ediyor. İftardan sonra çay yanına da muhteşem bir lezzet olan İzmir bomba tatlısının püf noktası kremanın pişmeden hamurun içinde dağılmamasıdır. Krema dolgusuyla ağızda çabuk dağılan ve evde kurabiye kokusuyla dolduran kolay İzmir bomba tatlısı tarifini sizler için hazırladık. Eğer hala “İftara ne yapsam?” diye düşünüyorsanız bu tarif tam size göre. İşte lezzetiyle nam salan kolay İzmir bomba tatlısının yapılışı ve malzemeleri…

İZMİR BOMBA TATLISI MALZEMELERİ

1 paket çikolata veya kakaolu fındık kreması

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1,5 su bardağı un

Yarım su bardağı sıvıyağ

Yarım su bardağı yoğurt

Yarım çay bardağı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

1 paket kaşığı vanilya

İZMİR BOMBA TATLISI TARİFİ

Bir kapta sıvıyağ, yoğurt ve oda sıcaklığındaki tereyağını yoğurun

Pudra şekerini ilave edin. Sonrasında elekten geçirilmiş un, kabartma tozu ve vanilyayı karıştırma kabına ekleyin ve iyice yoğurun

Ele yapışmayan bir hamur elde etmeniz gerekiyor

Hamuru streç filmle örtün ve 10-15 dakika dinlendirin

Yumuşamış hamuru ceviz büyüklüğündeki parçalara ayırın

Hamur parçalarını bir oklava yardımıyla açın.

Yumuşak bir hamur elde ettiğinizde içerisine 1 yemek kaşığı krema koyun ve hamurun ağzını bohça şeklinde kapatın. Şekil yaparken fazla gelen hamuru kesebilirsiniz.

Hamurları ters çevirerek yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri hafif pembeleşene kadar pişirin.

Afiyet olsun…

İZMİR BOMBA TATLISININ PÜF NOKTASI

Hamuru açarken yumuşaklık için un ekleyebilirsiniz. Oklava ile açarken çok az sıvı yağ kullanabilirsiniz. Kremayı biraz dolapta bekletirseniz pişmeden hamurun içinde dağılmaya başlamaz.