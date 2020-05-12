İftara kadınbudu köfte tarifi Kadınbudu köftenin yapılışı ve malzemeleri

İftara saatler kala kadınbudu köfte tarifi merak ediliyor. İftar yemeğine karar veremeyenler “İftara ne yapsam?” gibi sorularla internette araştırma yapıyor. Eğer evde kıymanız varsa kadınbudu köfte tarifi tam size göre bir yemek olacaktır. İçinde kıyma, soğan, un ve baharatların olduğu kadınbudu köfte yağda kızartılarak yapılan bir köftedir. Kadınbudu köftesinin püf noktası kısık ateşte içinin iyi pişmiş olmasıdır. İşte “İftara ne yapsam?” sorusunun cevabı ve kadınbudu köftenin yapılışı...

KADIN BUDU KÖFTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER



· 500-600 gram az yağlı köftelik kıyma

· 1 yumurta

· 1 adet kuru soğan

· Yarım çay bardağı pirinç

· 1 çay kaşığı kimyon

· Yarım çay kaşığı karabiber

· Tuz

Hazırlanışta;

· Yarım çay bardağı galeta unu

· Yarım çay bardağı buğday unu

· 1 yumurta

Kızartmak için;

3 su bardağı sıvı yağ (Ayçiçek)

KADIN BUDU KÖFTE TARİFİ YAPILIŞI



1. Tava veya tencereye 2-3 kaşık su ve kıymayı alın, kavurun. Kıymayı ateşten almaya yakın rendelenmiş soğanları ekleyin. 1 dakika kadar kavurduktan sonra kıymayı soğumaya bırakın.

2. Diğer yandan pirincinizi çok az haşlayın. Yoğurma kabına soğumuş kıyma, çiğ kıyma, haşlanıp süzülmüş pirinci alın. Yumurtayı ve baharatları ekleyin. Köfte harcınızı yoğurun.

3. En az 2 saat kendini çekmesi ve dinlenmesi için buzdolabında bekletin.

4. Kızartma aşamasında, yağı derin kızartma tenceresine alın. Köftelerinize iri oval şeklini verin.

5. Köftelerinizi, önce un ve galeta unu ile harmanlanmış derin kâsede karışıma bulayın, ardından çırpılmış yumurtaya batırın. Kızgın yağda kızartın. Afiyet olsun…

KADINBUDU KÖFTE YANINA NE GİDER?

Kadınbudu köftenin yanında şehriyeli pirinç pilavı, domates çorbası ve magnolia güzel gidecektir.