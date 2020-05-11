İftara fincan tatlısı tarifi Fincan tatlısının yapılışı ve malzemeleri

Fincan tatlısı tarifi merak ediliyor. İftara yemek hazırlığını bitirenler kolay tatlı tariflerini araştırıyor. Bu tariflerden biri olan fincan tatlısının yapılışı oldukça basit. İftara sizi yormayan ve evde bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz fincan tatlısı tarifi sizlerle…

FİNCAN TATLISI İÇİN MALZEMELER

1 litre süt

2 kahve fincanı un

1 yemek kaşığı margarin

2,5 kahve fincanı toz şeker

1 paket vanilin

1 su bardağı Hindistan cevizi rendesi

ÜZERİ İÇİN:

6 adet çilek

FİNCAN TATLISI YAPILIŞI

Derin bir tencerenin içine süt, un ve şekeri koyarak bir süre karıştırın.

Muhallebi koyu bir kıvam alana kadar pişirmeye devam edin.

Muhallebi kaynadıktan sonra içine margarin atın ve yağın erimesini bekleyin.

Muhallebiyi fincanların içine koyarak buzdolabından soğutun. Muhallebiler soğuduktan sonra fincanların içinde ters çevirerek çıkarın.

Üstlerini hindistan cevizi, tarçın veya çileklerle süsleyin.

Afiyet olsun...