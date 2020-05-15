İftara en kolay zeytinyağlı yaprak sarması tarifi!

Zeytinyağlı yaprak sarması tarifi iftarda sevilen lezzetler arasında yer alıyor. Geçen seneden kalan asma yaprakları mutfakta değerlendiriliyor ve ortaya lezzetli sofralar çıkıyor. Hem görünüşü hem de tadıyla Türk mutfağının vazgeçilmez yemekleri arasında yer alan zeytinyağlı yaprak sarmasının yapılışı oldukça basit. Özellikle mutfakta vakit geçirmeyi sevenler için zeytinyağlı yaprak sarması ilk tercih edilenler arasında yer alıyor. İşte size "Zeytinyağlı dolma nasıl yapılır?" sorusunun cevabı ve kolay zeytinyağlı yaprak sarması tarifi…

ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMASI MALZEMELERİ



Bir su bardağı pirinç

300 gram asma yaprağı

2 adet domates

Yarım demet maydanoz

2 adet kuru soğan

2 adet sarımsak

1 çorba kaşığı salça

3 çorba kaşığı zeytinyağı

Karabiber, Tuz

1 su bardağı su

ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMASI YAPILIŞI



Asma yaprağı taze ise 3 veya 4 dakika haşlanır. Salamura ise geceden suya konup sabaha kadar bekletilir ve 6 ila 8 dakika haşlanır. Doğranmış soğan, sarımsak, maydanoz, pirinç, kuru nane, rendelenmiş domates, sıvı yağ, salça, tuz ve karabiber karıştırılarak iç malzemesi hazırlanır. Hazırlanmış iç yapraklara sarılır ve tencereye dizilir. Üzerine zeytinyağı gezdirilir, su ilave edilir. Hafif ateşte yapraklar yumuşayıncaya kadar pişirilir. Yoğurtla (tercihen sarımsaklı) servis yapılır.

ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMASI SERVİS ÖNERİSİ

Zeytinyağlı yaprak sarmasını ekşimsi bir tatta seviyorsanız pişirirken limon sıkabilirsiniz. Ayrıca sofrada servis süslemesinde de limon kullanabilirsiniz.