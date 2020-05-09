İftara en kolay sütlü tatlı: Tavuk göğsü tarifi Tavuk göğsü nasıl yapılır?
Kolay sütlü tatlı denilince “Tavuk göğsü tarifi” ilk akla gelen tatlıların başında geliyor. Peki, tavuk göğsü nasıl yapılır? Yalancı tavuk göğsü, bisküvili tavuk göğsü veya gerçek tavuk göğsü diye üç gruba ayrılan bu tatlı iftar için hem hafif hem de kolay bir tatlıdır. İşte sizi yormayacak en kolay sütlü tatlı tarifi tavuk göğsü ve malzemeleri…
Tavuk göğsü tarifi merak ediliyor. Evde bulunan malzemelerden yapılan tavuk göğsü oldukça basit ve lezzetli bir tatlıdır. İftara saatler kala kolay sütlü tatlı tarifi arıyorsanız bu tarifimiz tam size göre. Yalancı tavuk göğsünün malzemeleri arasında yağ, un, süt, şeker ve vanilya yer alıyor. İftar menüsü için hafif ve kolay sütlü tatlılar, sağlık açısından da öneriliyor. İşte sizi yormayacak en kolay sütlü tatlı tarifi tavuk göğsü ve malzemeleri…
TAVUK GÖĞSÜ TARİFİ İÇİN MALZEMELER
125 g tereyağı veya margarin
1 su bardağı un
1 litre süt
1,5 su bardağı şeker
1 paket vanilya
TAVUK GÖĞSÜ TARİFİ YAPILIŞI
Önce un ve yağı pembeleşene kadar kavurun. Üzerine süt, şeker, ilave ederek koyulaşana kadar karıştırın. Ocaktan aldıktan sonra vanilya ekleyerek 3-4 dk. mikserle karıştırın. Serviste yapışmaması için karışımı dökeceğiniz kabı hafif ıslatın. Soğuduktan sonra buz dolabında 2-3 saat dinlendirin. Afiyet olsun...
TAVUK GÖĞSÜ SERVİS ÖNERİSİ
Tavuk göğsü tatlısını Hindistan cevizi, tarçın veya cevizle servis edebilirsiniz. Ayrıca meyvelerle de tatlınızı süsleyebilirsiniz.