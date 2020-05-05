İftar sofrası için 5 harika fikir

“En güzel ramazan sofrası nasıl hazırlanır? Sofra hazırlama teknikleri nelerdir?” sorularının cevabı merak ediliyor. Ailesine birbirinden güzel iftar sofrası hazırlamak isteyenler sofra süsleme ve hazırlama tekniklerini araştırıyor. İftar sofrası için 5 harika fikri bir araya getirdik. “Evde bulunan malzemeleri en güzel şekilde iftar masasında sunmak istiyorum” diyorsanız bu haberimiz tam size göre. İşte en güzel iftar sofraları için masa süsleme teknikleri…

1. TABAK VE ÇATAL-KAŞIK DÜZENİ

Televizyondan veya kulaktan dolma bilgilerle hatırladığınız gibi sofradaki en önemli konu tabak, çatal ve kaşıkların yerleştirilmesidir. Yemek çatalı tabağın soluna, salata çatalı ise onu soluna konulmalı. Yemek bıçağı tabağın sağına, yemek kaşığı ise bıçağın sağına konulmalı. Tabaklar ise alta servis tabağı ve sırası ile yemek tabağı, salata tabağı konulur. Bunların dışında servis edeceğiniz yemeğe göre çorba ya da tatlı var ise tabak seçimini farklı olarak yapabilirsiniz. Tabakların kalabalık olacağından tatlı için sofra toplanıp tekrardan servis açılabilir.

2. SU VE BARDAKLAR NEREYE KOYULMALI?

Su ve meşrubat bardağı sağ kısımda bulunan bıçak ve kaşığın üst kısmına konulmalı. Peçete ise yemeğin resmiyetine göre tabağın içine ya da çatalların soluna gelecek şekilde yerleştirilir.

3. SOFRADAKİ ÇİÇEK SEÇİMİ

Sofra dizaynında çiçekler güzel olsa da bazen alakasız olması bütün özeni bozuyor. Mevsime göre ya da masa örtünüzün rengine göre çiçeği seçebilirsiniz.

4. TARZINIZI MASAYA YANSITIN

Güzel bir sofra demek ağır tabaklar, bardaklar ve kaşıklar demek değildir. Sofraya kendi tarzınızı yansıtmak da sizi özgün kılacaktır.

5. MUMLAR VE DEKORATİF ÜRÜNLER

Masada mumlar da kullanabilir veya gül yaprakları ile süsleyebilirsiniz.