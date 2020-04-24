İftar için evde yapabilen 5 içecek çeşidi

Ev yapımı içecekler hazırlamanın tam zamanı. İlk günün iftarına saatler kaldı. Muhtemelen ilk günde sofrada eksiklikler olacaktır. Bunlardan biri de iftarda içecek çeşitleridir. Genelde açlık hissiyle en sona içecekler bırakılır fakat bazıları da içecek olmadan asla yemeğe oturmaz. Marketten içecek almayı unutanlar için evde yapılabilen içecek çeşitlerini sizler için hazırladık.

Dondurucuya kaldırılan vişneleri kullanmanın vakti geldi. İftarda özellikle sevilen içecekler arasında yer alan vişne suyu ve kompostolar sofranıza lezzet katacak.

Limonata

Erik suyu

Portakal suyu

Vişne suyu

Üzüm ve kayısı kompostosu