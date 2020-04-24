İftar için evde yapabilen 5 içecek çeşidi
İftarda herkesin önceliği farklıdır. Bazıları hemen yemeği tercih eder, bazıları da gün boyu susuzluğu gideren içecek bir şeyler ister. Ama genelde iftara en son içecekler gelir ve çoğu zamanda unutulur. İşte marketten içecek almayı unutanlar için evde yapılabilen içecek çeşitleri…
Ev yapımı içecekler hazırlamanın tam zamanı. İlk günün iftarına saatler kaldı. Muhtemelen ilk günde sofrada eksiklikler olacaktır. Bunlardan biri de iftarda içecek çeşitleridir. Genelde açlık hissiyle en sona içecekler bırakılır fakat bazıları da içecek olmadan asla yemeğe oturmaz. Marketten içecek almayı unutanlar için evde yapılabilen içecek çeşitlerini sizler için hazırladık.
Dondurucuya kaldırılan vişneleri kullanmanın vakti geldi. İftarda özellikle sevilen içecekler arasında yer alan vişne suyu ve kompostolar sofranıza lezzet katacak.
Erik suyu
Portakal suyu
Vişne suyu
Üzüm ve kayısı kompostosu