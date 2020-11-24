İçli Köfte tarifi Antep usulü nasıl yapılır? İşte İçli Köfte'nin malzemeleri ve hazırlanışı

İçli Köfte çok doyurucu ve aynı zamanda yapılışı çok zor bir yemektir. İçli Köfte küçük kıyılmış et topların içindeki iç harcıyla iştah açıcı bir lezzet sunar. Bu tür köfte için kıyma, dana eti, ve hatta kümes hayvanlarından zevkinize göre pişirebilirsiniz. Tek fark, kıyılmış tavuk toplarının kıyma toplarından daha hızlı pişmesidir. Daha çok Antep yöresine ait olan İçli Köfte günlük hayatta nasıl yapıldığı merak edilen konular arasında. İşte İçli Köfte'nin malzemeleri ve tarifi..



İÇLİ KÖFTE NASIL YAPILIR?

İçli köfte ev hanımlarının vazgeçilmez yemeklerinden biridir. Vazgeçilmez olmasının sebebi ise yapılışının marifetinden kaynaklanmaktadır. İçli köftenin yapılışına iç harcın hazırlanması ile başlanır. İç harcı için gereken malzemeler şunlardır:

Tuz

Karabiber

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı dövülmüş ceviz (isteğe göre)

650 gr orta yağlı kıyma

2 adet soğan

İlk olarak bir tavaya tereyağı alınarak eritilir. Tereyağı eridikten sonra kıyma eklenir. Kıyma yaklaşık 15-20 dakika kavrulduktan sonra doğranmış soğanlar eklenir ve pişmesi için bırakılır. Kıymanın tamamen pişmesine yakın tuz ve baharatlar eklenir. İyice karıştırıldıktan sonra ocaktan alınır ve dövmüş cevizler eklenir. Soğuduktan sonra iç harcınız kullanıma hazırdır.

İÇLİ KÖFTE HAMURU TARİFİ

İçli köftenin hamurunun tarifi herkes tarafından merak edilmektedir. İçli köftenin hamuru için şunlar gerekmektedir;

1 adet yumurta

1 su bardağı irmik

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

Karabiber

Tuz

500 gr köftelik bulgur

Yarım su bardağı un





İçli köfte hamuru yapılışı:

İlk önce bulgur ve irmik bir kaba alınarak karıştırılır.

Bulgur irmik karışımını biraz geçecek seviyeye kadar sıcak su ilave edilir. Yumuşayıncaya kadar dinlendirilir.

Daha sonra çiğ köfte yoğurulur gibi yoğrulur. Ardından kalan malzemeler eklenir ve karıştırılarak yoğrulmaya devam edilir.

Hamur ele yapışmayacak kıvama geldiğinde artık köfteleri yapmaya başlayabilirsiniz.

Hamurdan cevizden biraz büyük miktarda hamur koparılır. Daha sonra parmakla bir tarafından çukurlaşana kadar yoğurmaya devam edilir.

Çukur oluştuktan sonra 1-2 kaşık iç harcından koyulduktan sonra çukur düzgün bir şekilde kapatılır.

İçli köfte yapımındaki en önemli püf nokta hamurunun ince olmasıdır.

Bu işlemlerden sonra yapılan tüm köfteler bir tepsiye dizilir.

En son aşama olarak içli köfteleri kızartma tenceresine almanızdır.

İyice kızardıktan sonra içli köfteleri kâğıt havluya koyarak fazla yağı çektirilir. İçli köfteniz artık hazır afiyet olsun…

HAŞLAMA İÇLİ KÖFTE TARİFİ

İçli köfte kızartılarak veya haşlanarak yapılan bir yemektir. Genellikle içli köfte kızartılmasına rağmen haşlama usulü bazı kişiler tarafından daha çok beğenilmektedir. İşte haşlama içli köfte tarifi…

Yukarıdaki talimatları uyguladıktan sonra tencereye su koyarak kaynamaya bırakılır.

Su kaynadıktan sonra isteğe göre 10-15 dakika köfteleri buzdolabında dinlendirebilirsiniz.

Su kaynadıktan sonra suyun içine yine isteğe göre 1 çay kaşığı limon tuzu ve bir miktar tuz attıktan sonra köfteler yan yana yapışmayacak şekilde köfteleri haşlamaya bırakın.

Köfteler yavaş yavaş su yüzeyine çıkmaya başlar.

Çok fazla bekletirseniz eğer köfteler dağılabilir o yüzden bu aşamanın dikkatli yapılması gerekmektedir.

Köfteler haşlandıktan sonra artık sunuma hazırdır. İçli köfteleri sunum tabağına aldıktan sonra yanında limon ile servis edebilirsiniz.