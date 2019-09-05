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  3. Hafif ve sağlıklı: İç baklalı bulgur pilavı tarifi

Hafif ve sağlıklı: İç baklalı bulgur pilavı tarifi

Hafif ve sağlıklı: İç baklalı bulgur pilavı tarifi

Sofraları süsleyen bir lezzet olan iç baklalı bulgur pilavı nasıl yapılır merak ediliyor. “İç baklalı bulgur pilavı nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı lezzetli tarifimizde…

Sofraları süsleyen lezzetlerden biri olan iç baklalı bulgur pilavı nasıl yapılır merak ediliyor. Herkes tarafından sevilerek tüketilen bir yemek olan iç baklalı bulgur pilavı pratik yapımıyla dikkat çekiyor. Yapımı basit lezzeti harika olan iç baklalı bulgur pilavı sorgulanmaya devam ediliyor.

MALZEMELER

 

  • 1 çorba kasesi taze iç bakla
  • 1 su bardağı pilavlık bulgur
  • 1 adet soğan
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 3 su bardağı et suyu
  • 2 çorba kaşığı tereyağı
  • Tuz
  • Karabiber

HAZIRLIK

İnce doğranmış soğanı tereyağı ile bir tencerede 2-3 dakika soteleyin. Tuzu, şekeri ve baklaları 3-4 dakika kavurun. Ben bakla tanelerinin kabuklarını soydum ama soyulmadan da kolay pişiyor. Et suyunu ilave edin. Tencerenin kapağını kapatın. Tencerede 1 bardak kadar su kalacak şekilde, 15 dakika kadar pişirin. Bulguru ilave edin ve 5 dakika daha pişirin. Ateşten alın. 5 dakika dinlendirin. Son olarak pilavı karıştırın ve servis tabağına alın. Yanında cacık veya yoğurtla sıcak olarak servis yapın.

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