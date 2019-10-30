İbrahim Büyükak'tan Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç yorumu: 'Basamak gibi kullanmış oldum'

İbrahim Büyükak'ın son filminde Eser Yenenler'in ve Oğuzhan Koç'un olmaması kafalarda "3 Adam küstü mü" soru işaretlerine yol açmıştı. TV 8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk olan İbrahim Büyükak merak edilenleri ve Oğuzhan Koç ve Eser Yenenler ile küs olup olmadıkları sorusunu yanıtladı.

"BASAMAK GİBİ KULLANMIŞ OLDUM"

Yarışmanın sunucusu Seray Sever'in, "yavaş yavaş onları (Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç) eliyorsun" sözüne Büyükak, "hiç öyle bir hedefim yoktu ama öyle oldu. Basamak gibi kullanmış oldum" dedi. (gülüyor)

İbrahim Büyükak sözlerinin devamında, "3 Adam'da beraber bir şeyler yaptıktan ve başarılı olduktan sonra aramızda kendi kariyerimiz ile ilgili bir şeyler yapmamız gerektiğini konuştuk. Yeni filmde Oğuz'a göre rol olmadığını düşündük. Oğuz'da zaten yanlış anlayacak biri değil, sürekli aramızda... Beraber fikir alışverişlerinde bulunuruz." dedi.

Çekimleri tamamlanan ve vizyona girmeyi bekleyen 'Bayi Toplantısı' filminde Doğu Demirkol, Onur Buldu ve Büşra Pekin başrolleri paylaşıyor.