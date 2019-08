Uzun soluklu faydası etkiliyor: Hurma özü

Hurma özü içerisinde demir, kükürt, A ve C vitamini, sodyum ve kalsiyum gibi birçok vitamin ve mineral bulundurur. İçerdiği C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve metabolizmanın hızlanmasına yardımcı oluyor. C vitaminin bir diğer etkisi de ciltteki görünümü düzeltmektir. Hurma özü tüketimiyle ciltteki lekelerin ve pürüzlerin oluşumunun önüne geçilebilir. Her sabah aç karna tüketilen hurma özü bağırsak sorunlarının ve kabızlığın önüne geçer. Hurma özünü genç ya da yaşlı herkes dilediği gibi kullanabilir. Rafine şeker içermemesi ve doğal olarak şeker ihtiyacını gidermesi önemli özelliklerinden biridir.

HURMA ÖZÜNÜN FAYDALARI NELERDİR?

Hurma özü faydaları incelendiğinde öncelikle hiçbir katkı maddesi içermediği için yediden yetmişe herkes tarafından gönül rahatlığı ile tüketilebileceği garanti edilebilir. Sakkaroz şekerinin bu gıda türünde bulunmaması sebebiyle, şeker hastaları için de tüketilebilir bir hale geldiğini söylemek mümkündür. Çay ve kahve gibi içecekleri aşırı tüketen kişiler, bu içeceklerine atacakları beyaz kesme şekerler yerine hurma özünden birkaç damla damlatarak, hem istedikleri şekerli tada kavuşmuş hem de hurma özünün sağladığı besin değerlerinden kolay bir şekilde yararlanmış olurlar.

ENERJİ VEREN VE METABOLİZMAYI GÜÇLENDİREN HURMA ÖZÜ

Hurma özü faydaları içerisinde bir başka özellik de; vücuda enerji vermesi ve metabolizmayı hızlandırıcı etkisidir. Özellikle ağır işlerde çalışan ya da vücut geliştiren kişilerin günlük düzenli olarak hurma özü tüketmeleri kendilerini çok daha zinde ve enerjik hissetmelerine imkân verebilir. Metabolizmayı da güçlendiren hurma ekstresi, bu sayede kış aylarında yakalanılması muhtemel birçok amansız hastalığa karşı ciddi koruma sağlayabilir. Kilo almak isteyen kişiler, günlük beslenme düzenleri içerisinde her gün birkaç yemek kaşığı hurma özü tüketerek kalori alımını arttırabilir ve daha kolay bir şekilde kilo alabilirler. Bir nevi enerji içeceği şeklinde de tercih edilebilecek hurma özü, gün içerisinde kendini sürekli yorgun hisseden ve halsizlik çeken kişilere destekleyici tedavi yöntemi olarak önerilebilmektedir.

SİNDİRİM SİSTEMİ RAHATSIZLIKLARI İÇİN İDEAL

Bağırsakların olması gereken şekilde çalışmaması neticesinde ortaya çıkan çeşitli sindirim sistemi rahatsızlıklarında hurma özü faydaları ile etkili sonuçlar alınabilir. İçeriğinde barındırdığı yüksek oranda lif ile bu ekstre, midede genişleyerek ve oradan bağırsaklara geçerek kabızlık problemi yaşayan kişilerin imdadına yetişmektedir. Kabızlık probleminde her sabah aç karnına tüketilecek olan 1 tatlı kaşığı hurma özünün çok etkili olduğu bilinmektedir.

Normal şekere göre düşük orandaki glisemik indeksi ile şekerden uzak durması gereken ancak vazgeçemeyen kişiler için ideal bir besin haline gelen hurma özü, kolay temin edilebilir olması ile de tercih sebebidir. Demir, kükürt, A ve C vitaminleri, sodyum, kalsiyum gibi vücut için oldukça önemli birçok vitamin ve mineralin en güzel kaynaklarından birisi olan hurma ekstresini genç ya da yaşlı herkes dilediği şekilde kullanabilir.

HURMA ÖZÜ HANGİ ŞEKİLLERDE KULLANILABİLİR?

Şimdiye kadar biz farkında olmasak bile baklava ve pasta gibi pek çok tatlı yapımının yanı sıra, kahve, süt ve benzeri çeşitli içeceklerin yanında da kullanılan hurma özü, sağlık için tüketilmek istendiğinde doğrudan içilmesi mümkündür. Ancak yoğun bir tada sahip olması, bazı kişiler için içimini zorlaştırabilir. Böyle durumlarda hurma özünü sulandırarak kullanmak ya da sütle karıştırarak içmek mantıklı bir çözüm yolu olarak tercih edilebilir.