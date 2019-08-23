Sporcuların yeni gözdesi :Hünnap

Hünnap, cehrigiller ailesine ait bir bitki türüdür. Üzerinde kahverengi tonlarında ince bir kabuğu olan meyvedir. Pek fazla bilinmeyen hünnabın, sayısız faydası bulunmaktadır. Türkiye’de çok fazla bilinmese de Çin’de sıkça tüketilmektedir. Çin’de "ölümsüzlük meyvesi" ya da "Tanrı'nın bir hediyesi" şeklinde de adlandırılmaktadır. Hünnap genellikle Rusya, Kuzey Afrika, Güney Avrupa, Orta Doğu ve Batı Amerika'da yetişmektedir. Kansere karşı da korucu özelliği bulunmaktadır.

HÜNNAP NEDİR?

Hünnap yani Ziziphus zizyphus, cehrigiller familyasından bahar aylarında hoş kokulu sarı renkli çiçekler açan güzel mi güzel, dikenli bir ağaç türüdür.

Sert çekirdekli, iri zeytin biçiminde ve büyüklüğündedir. İlk başlarda yeşil iken olgunlaştıkça kırmızıya ve siyah-mor renge döner. En dış çeperi derimsi ve ince, pulpası (yumuşak kısım) kopartıldığında elmadaki gibi sert ve beyaza yakındır. Ancak birkaç saat içinde sarılaşır ve yumuşar. Birkaç gün içinde kabuğu da buruşur. Bahçelerde yetiştirildiği gibi doğada kendiliğinden bulunur.

HÜNNAP FAYDALARI NELEDİR?

Hünnap meyvesi, öncelikle A ve C vitamini zenginidir. Ayrıca içinde bol miktarda kalsiyum ve magnezyum da bulunduran bu şifalı meyve, kemiklerin ve damarların vazgeçilmezi diyebiliriz. Posa yapısı nedeniyle kabızlık problemine de çözüm üretebiliyor. Hünnabın bağışıklığı güçlendirdiği biliniyor. Sindirim sistemini düzenler, kabızlık gibi durumlardan kurtulmayı sağlar. Hünnabın 100 gramı içindeki potasyum, günlük potasyum değerini %7 civarını karşılamasıyla beraber, kalp ve damar sağlığına iyi gelir. Diğer meyvelerin aksine, glisemik indeksi düşük olduğu için uzun süre tok tutar. Özellikle uzun süre düzenli spor yapanlarda oluşabilecek kas ve kemik ağrılarına iyi gelir. Kanser hücrelerinin oluşumu ve dağılımını önleyici özelliğe sahiptir.