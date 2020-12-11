Hünkâr çorbasının püf noktası! Hünkâr çorbası tarifi

Hünkâr çorbasının yapılışı merak ediliyor. Hünkâr çorbası közlenmiş patlıcanla hazırlanır ve üzerine biber yağ kızartılır. Osmanlı çorbası olan hünkâr çorbası tarifi ve malzemeleri haberimizde...



HÜNKAR ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER



4 adet patlıcan

1 orta boy soğan

2 litre tavuk suyu

2 diş sarımsak

1 kâse yoğurt

1 yumurta sarısı

2 kaşığı limon suyu

2-3 kaşık un

Tuz

Karabiber

Sosu için:

1 kaşık tereyağı

2 kaşık sıvı yağ

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, nane

HÜNKAR ÇORBASI TARİFİ YAPILIŞI



Hünkâr çorbasına patlıcanları közleyerek yapmaya başlayın. Kabuğundan ayırıp içini çıkarttıktan sonra ince ince doğrayın ve kararmaması için biraz suyu eklenip karıştırın.

Tencereye biraz tereyağı ve sıvı yağ ekleyin. Soğanları ve sarımsağı da yemeklik doğrayın ve tencereye ekleyin. Üzerine közlenmiş patlıcanları ekleyin.

Biraz kavurduktan sonra üzerine tavuk suyu ve normal su ekleyin ve 10-15 dakika kısık ateşte kaynatın.

O kaynayana kadar terbiyesini hazırlayın. Yoğurt, yumurta sarısı, un, limon suyu, tuz ve karabiberi başka bir kapta karıştırın. Yoğurtlu terbiyeye çorbadan su ilavesi yaparak çorbaya dökün. Hünkâr çorbasının püf noktası budur.

Kaynayana kadar karıştırmaya devam edin. Birkaç dakika kaynadıktan sonra ocağı kapatın.

Üzerine kızgın tereyağı ve sıvı yağı karışımı hazırlayın. Bir kere karıştırın, ardından çorbanıza ilave edin. Hünkâr çorbası hazır. Afiyet olsun.