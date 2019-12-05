Son zamanların tercih edilen lezzeti: Höşmerim tarifi

Ege yöresinde meşhur olan höşmerim son zamanlarda ülke genelinde de merak edilen tatlılar arasında yerini almış durumda. Birçok kişi tarafından beğenilerek tüketilen höşmerim evde yapımı oldukça basit. Gereken malzemelerle ve birkaç püf noktasıyla evde hazırlayabileceğiniz höşmerimi gelen misafirlerinize zevkle sunacaksınız.

HÖŞMERİM NERELERDE MEŞHUR?

Höşmerim ya da Hoşmerim, Marmara başta olmak üzere Ege, İç Anadolu bölgelerinde üretilen bir tatlı. Balıkesir ve Bursa başta olmak üzere, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve İzmit tatlının en çok yapıldığı illerdir.

HÖŞMERİM NASIL YAPILIR?

Bu eşsiz lezzet Höşmerim tatlısını 4-6 kişilik hazırlamak için işte tarifi

HÖŞMERİM MALZEMELERİ

75 gram Margarin

500 gram Taze Tuzsuz Peynir veya Taze Tatlı Lor Peyniri

2 Yemek Kaşığı Un

150 gram Toz Şeker (2/3 su bardağı)

1 kilo çiğ süt

1 çay kaşığı peynir mayası

1 bardak irmik

3,5 bardak şeker

1 yumurta sarısı

HÖŞMERİM YAPILIŞI

Unu hafif ateşte karıştırarak açık pembe renk alıncaya kadar kavurun.

Yağı peynir ite karıştırın.

Kavurduğunuz una ekleyin.

10 dakika karıştırarak pişirin.

Toz şekeri ilave edip 5 dakika pişirip ateşten alın.

Soğuduktan sonra servis yapın.

Yağ oranı yüksek peynir kullandığınızda höşmerimi yağsız olarak da hazırlayabilirsiniz.

Afiyet olsun…