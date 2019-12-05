Son zamanların tercih edilen lezzeti: Höşmerim tarifi
“Höşmerim nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı merak ediliyor. Tatlı lezzet denemeyi sevenlerin bayıldığı bir lezzet olan höşmerim Ege yöresine ait olmasıyla biliniyor. Halk arasında höşmelim olarak da bilinen bu tatlı son zamanlarda oldukça beğenilen lezzetler arasında. Çoğunlukla dışarıda tadılan höşmerimi evde yapmakta oldukça basit. Tatlıya düşkün olanların bayılacağı höşmerim sevilerek tüketiliyor.
Ege yöresinde meşhur olan höşmerim son zamanlarda ülke genelinde de merak edilen tatlılar arasında yerini almış durumda. Birçok kişi tarafından beğenilerek tüketilen höşmerim evde yapımı oldukça basit. Gereken malzemelerle ve birkaç püf noktasıyla evde hazırlayabileceğiniz höşmerimi gelen misafirlerinize zevkle sunacaksınız.
HÖŞMERİM NERELERDE MEŞHUR?
Höşmerim ya da Hoşmerim, Marmara başta olmak üzere Ege, İç Anadolu bölgelerinde üretilen bir tatlı. Balıkesir ve Bursa başta olmak üzere, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve İzmit tatlının en çok yapıldığı illerdir.
HÖŞMERİM NASIL YAPILIR?
Bu eşsiz lezzet Höşmerim tatlısını 4-6 kişilik hazırlamak için işte tarifi
HÖŞMERİM MALZEMELERİ
75 gram Margarin
500 gram Taze Tuzsuz Peynir veya Taze Tatlı Lor Peyniri
2 Yemek Kaşığı Un
150 gram Toz Şeker (2/3 su bardağı)
1 kilo çiğ süt
1 çay kaşığı peynir mayası
1 bardak irmik
3,5 bardak şeker
1 yumurta sarısı
HÖŞMERİM YAPILIŞI
Unu hafif ateşte karıştırarak açık pembe renk alıncaya kadar kavurun.
Yağı peynir ite karıştırın.
Kavurduğunuz una ekleyin.
10 dakika karıştırarak pişirin.
Toz şekeri ilave edip 5 dakika pişirip ateşten alın.
Soğuduktan sonra servis yapın.
Yağ oranı yüksek peynir kullandığınızda höşmerimi yağsız olarak da hazırlayabilirsiniz.
Afiyet olsun…