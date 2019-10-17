Höşmerimin tarifi damaklara lezzet katıyor! İşte özel tarif
“Höşmerim nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı araştırılıyor. Balıkesir yöresine ait lezzetlerden biri olan höşmerim nasıl yapıldığı merak ediliyor. Halk arasında peynir helvası olarak da bilinen höşmerim pratik yapımıyla da dikkat çekiyor. Höşmerimin lezzetini keşfedenler bir daha yemek için tarifi öğrenmek istiyor.
Balıkesir’in meşhur lezzetlerinden biri olan höşmerim halk arasında da peynir helvası olarak da biliniyor. Kolay yapımıyla da herkesin gözdesi olan höşmerim lezzetiyle herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. İşte, “Höşmerim nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...
HÖŞMERİM MALZEMELERİ
500 gr tuzsuz taze peynir (yağlı) veya lor peyniri
2 yumurta sarısı
1 su bardağı un
15 gr tereyağı
750 gr tozşeker
ÜZERİ İÇİN
İri çekilmiş ceviz içi veya hindistan cevizi
HÖŞMERİM YAPILIŞI
Peynire yumurta sarılarını ekleyip tahta kaşıkla karıştırın. Karışımı bir tencereye alıp tereyağını ilave edin. Azar azar un ekleyip tahta kaşıkla karıştırarak pişirin. Koyu kıvama geldiğinde şekeri ekleyip karıştırarak 10 dakika daha pişirin.
Höşmerim'i servis tabağına alın. İri çekilmiş ceviz içi ya da hindistancevizi ile süsleyip servis yapın.