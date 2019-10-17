Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8852
  • 6,5363
  • 281.77
  • 94311.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Mor Papatya
    3. >
  3. Höşmerimin tarifi damaklara lezzet katıyor! İşte özel tarif

Höşmerimin tarifi damaklara lezzet katıyor! İşte özel tarif

Höşmerimin tarifi damaklara lezzet katıyor! İşte özel tarif

“Höşmerim nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı araştırılıyor. Balıkesir yöresine ait lezzetlerden biri olan höşmerim nasıl yapıldığı merak ediliyor. Halk arasında peynir helvası olarak da bilinen höşmerim pratik yapımıyla da dikkat çekiyor. Höşmerimin lezzetini keşfedenler bir daha yemek için tarifi öğrenmek istiyor.

Balıkesir’in meşhur lezzetlerinden biri olan höşmerim halk arasında da peynir helvası olarak da biliniyor. Kolay yapımıyla da herkesin gözdesi olan höşmerim lezzetiyle herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. İşte, “Höşmerim nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...

HÖŞMERİM MALZEMELERİ

500 gr tuzsuz taze peynir (yağlı) veya lor peyniri
2 yumurta sarısı
1 su bardağı un
15 gr tereyağı
750 gr tozşeker

ÜZERİ İÇİN

İri çekilmiş ceviz içi veya hindistan cevizi

HÖŞMERİM YAPILIŞI

Peynire yumurta sarılarını ekleyip tahta kaşıkla karıştırın. Karışımı bir tencereye alıp tereyağını ilave edin. Azar azar un ekleyip tahta kaşıkla karıştırarak pişirin. Koyu kıvama geldiğinde şekeri ekleyip karıştırarak 10 dakika daha pişirin. 

Höşmerim'i servis tabağına alın. İri çekilmiş ceviz içi ya da hindistancevizi ile süsleyip servis yapın.

 

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yasak aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Aslı İşler, Kenan Doğulu konserinde
Cannes'da şaşırtan pişti
Kenan İmirzalıoğlu'dan çok sert sözler! 'Densizler...'
Kıvanç Tatlıtuğ'dan hayranlarını şaşırtacak karar!
Alina Boz'dan evlilik açıklaması

Başkan Erdoğan´dan SKY News Muhabirine Tokat Gibi Yanıt

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Barış Pınarı'nda operasyonlar sürüyor! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Anadolu DMU Milli Tren Seti Uşak'ta test sürüşüne başladı