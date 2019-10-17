Höşmerimin tarifi damaklara lezzet katıyor! İşte özel tarif

Balıkesir’in meşhur lezzetlerinden biri olan höşmerim halk arasında da peynir helvası olarak da biliniyor. Kolay yapımıyla da herkesin gözdesi olan höşmerim lezzetiyle herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. İşte, “Höşmerim nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...

HÖŞMERİM MALZEMELERİ

500 gr tuzsuz taze peynir (yağlı) veya lor peyniri

2 yumurta sarısı

1 su bardağı un

15 gr tereyağı

750 gr tozşeker

ÜZERİ İÇİN

İri çekilmiş ceviz içi veya hindistan cevizi

HÖŞMERİM YAPILIŞI

Peynire yumurta sarılarını ekleyip tahta kaşıkla karıştırın. Karışımı bir tencereye alıp tereyağını ilave edin. Azar azar un ekleyip tahta kaşıkla karıştırarak pişirin. Koyu kıvama geldiğinde şekeri ekleyip karıştırarak 10 dakika daha pişirin.

Höşmerim'i servis tabağına alın. İri çekilmiş ceviz içi ya da hindistancevizi ile süsleyip servis yapın.