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11 Eylül 2020 Cuma 15:06 | Son Güncelleme:

Hızlı kilo verdiren maydanozlu limon suyu kürü tarifi

Hızlı kilo verdiren maydanozlu limon suyu kürü tarifi

Maydanozlu limon suyu kürü hazırlayarak kilo verebilirsiniz. Maydanoz, limon ve sirkeden oluşan kür metabolizmayı hızlandırıyor ve kilo vermeyi kolaylaştırıyor. İşte kilo verdiren kür tarifi...

Kilo verdiren kür tarifleri merak ediliyor. Maydanozun limon suyu ile bir araya geldiğinde kilo vermeyi kolaylaştırdığı biliniyor. Maydanoz, limon ve sirkenin içinde bulunduğu kürde maydanoz vücudunuzdaki ödeminin atılmasına yardımcı olur. Limon ve sirke ise metabolizmanızın hızlanmasını sağlar ve yağ yakımını kolaylaştırır. İşte kilo verdiren maydanoz limon suyu kürü tarifi...

MAYDANOZLU LİMON SUYU KÜRÜ İÇİN MALZEMELER:

1 limon

2 su bardağı su

3 yemek kaşığı doğranmış maydanoz

1 yemek kaşığı elma sirkesi

MAYDANOZLU LİMON SUYU KÜRÜ YAPILIŞI

2 su bardağı kaynar suyu doğranmış maydanozları üstüne dökün ve 5 dakika bekletin. Limonu sıkın ve elma sirkesiyle beraber karışıma ilave edin. Karışımı ılık halde içebilirsiniz.

NE ZAMAN TÜKETİLMELİ?

Maydanozlu limonlu kürden günde iki bardak içebilirsiniz. Kürü bir hafta uyguladıktan sonra bir hafta ara verip tekrarlayabilirsiniz.

Herhangi bir hastalığı olanlar doktoruna danışarak tüketmelidir.

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