Hiperaktivite ve iştahsızlığa çözüm: Akupunktur

Çocuklarda hiperaktivite ve iştahsızlık ailelerin en çok çözüm aradığı konular arasında yer alıyor. Peki, çocuklarda akupunktur tedavisini hiç denediniz mi? İşte akupunkturun faydaları...

İHA'da yer alan habere göre Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fitoterapi ve Akupunktur Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, akupunktur tedavisinin yetişkinler dışında çocuklarda da hem fiziksel hem psikolojik gelişiminde büyük rol oynadığını belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

Dr. Koran, akupunkturun yaklaşık 3 bin yıllık geçmişi olan uzak doğu tedavi şekli olduğuna değinerek akupunkturun önemini şöyle vurguladı:

“1979 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilen akupunkturun; 300’ün üzerinde hastalıkta tedavi etkisi olduğu kabul edilmiştir. Akupunktur tedavisi yetişkinlerde olduğu kadar çocuklarda da kullanılır. Tüm dünyada çocuk hastalıklarında akupunktur tedavisi yaygın bir şekilde uygulanmakta olup ABD’de çocuk ağrı kliniklerinin 1/3’ünde akupunktur tedavisi gerçekleştirilir.”

“DİKKAT EKSİKLİĞİ VE ALERJİYE KARŞI ETKİLİ”



Akupunkturun çocukluk çağı hastalıklarındaki uygulanma durumlarına bakıldığında ilk sırayı obezitenin aldığını ifade eden Dr. Koran, akupunkturun faydalarını şu şekilde anlattı:

“Obezite artık çocukluk yaşlardan başlayan bir hastalıktır. Obezite tedavisinde akupunkturun etkisi, çocuğun iştahını kapatır ve açlık esnasında görülebilen mide kazınmalarını azaltır. Ayrıca açlık durumundaki stres ve öfke kontrolüne de destek verir. Vücudun metabolizmasını hızlandırarak yağ yakmayı artırır. Tüm bu etkileri ile obezite tedavisinde yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır. Bunun dışında akupunktur tedavisi çocuklarda sık görülen ve psikolojik temelleri olduğu düşünülen dikkat eksikliği ve hiperaktivite, baş ağrıları, gece altını ıslatma, iştahsızlık gibi durumlarda da oldukça etkilidir. Ayrıca çocuklarda sık görülen alerjik rinit, astım, cilt hastalıkları, epilepsi ve nörolojik hastalık temelli kalan doku bozukluğunda da akupunktur tedavisi başarılı sonuçlar vermektedir.”

“KİMYASAL YA DA İLAÇ VERİLMİYOR”



Dr. Koran, çocuklardaki akupunktur tedavisinde hastanın vücuduna herhangi bir kimyasal madde ya da ilaç uygulanmadığının altını çizerek, şunları söyledi: