Epilepsi nöbetlerinin şiddetini azaltıyor: Hindistan cevizi!

Hindistan cevizi, Hindistan mutfağında oldukça yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. ülkemizde ise kullanımı son zamanlarda yaygınlaşan Hindistan cevizi içerdiği A, C ve K vitaminleri sayesinde, cilt saç ve beden sağlığına çok büyük faydalar sağlamaktadır. Özellikle kozmetik alanında çok tercih edilmesinin nedeni de içerdiği vitaminler sayesinde bakım ve onarım yapması aynı zamanda hoş bir kokuya sahip olmasıdır. Hindistan cevizinden üretilen yağ sabah içilen kahvenin içerisine bir tatlı kaşığı miktarında katıldığında gün içerisinde yakılan yağ oranını arttırdığı bilinmektedir.

HİNDİSTAN CEVİZİNİN FAYDALARI

Lif Deposu: Hindistan cevizi diyet lifini yüksek düzeyde içermektedir ve bu oran ortalama %61 dir. Bu özelliği sayesinde glikoz salgılanmasını yavaşlatır ve enerjiye dönüştürerek hücrelere aktarır, bu durum da diyabet gelişim riskini azaltır ve enzim sistemi üzerinde stres gidermeye yardımcı olur.

Diyabeti Dengeler: Hindistan cevizi kanda insülin salgılamasını ve glikoz düzeyini azaltır. Bu durum diyabetin kontrol altında tutulmasını sağlar. Bunun dışında kanda şeker seviyesini düşüren ve arttıran gelisemik seviyesinin dengelenmesine yardımcı olur. Hindistan cevizinin kolay sindirilmesi sindirim sistemi ve bağırsak sorunları için de faydalıdır. İçerdiği lifler yardımıyla emilimin daha sağlıklı gerçekleşmesine yardımcı olur. Ayrıca kusma ve bulantı sorunlarını azaltmaya yardımcı olur.

Yaşlanmayı Yavaşlatır: Hindistan cevizi kinetin ve trans-zeatin açısından oldukça zengindir, bu maddelerin anti kanserojen özellikleri dışında yaşlanmayı yavaşlattığı düşünülmektedir.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Hindistan cevizi tüketimi bağışıklık sistemi açısından çok önemlidir. Bunun en önemli sebebi hindistan cevizinin antiviral, antifungal, anti bakteriyel ve anti parazitik özelliklerinin olmasıdır. Hindistan cevizi yağı tüketimi boğaz enfeksiyonları, bronşit, idrar yolu enfeksiyonu, tenya ve benzeri kötü ve en hassas hastalıkların tedavi edilmesine yardımcı olabilir. Bunun dışında bakteri ve virüslere karşı vücudun direncini arttırır.

Karın Yağlarını Eritir: Hindistan cevizi karın boşluğundaki fazla yağların eritilmesine ciddi anlamda katkı sağlayabilir. Bunun dışında karındaki yağların neden olduğu hastalıkların tedavisine yardımcı olur.

Genel Sağlığa Katkıda Bulunur: Bu konuyla ilgili olarak birçok bilimsel çalışma sonucu düzenli olarak hindistan cevizi tüketiminin genel sağlık açısından birçok faydası olduğunu ortaya koymuştur.

Hindistan Cevizi Enerji Sağlar: Hindistan cevizi yağı yakarak enerjinin artmasını sağlar. Hindistan cevizinin açlık hissini bastırıcı özelliğinin dışında, vücuda doğrudan iştah azaltıcı maddeler salgılar. Sürekli hindistan cevizi ürünleri tüketen kişiler, hipoglisemi etkisi ile birkaç saat yemeden dirençli kalmayı başarır. Aynı zamanda sağlıklı tiroid fonksiyonunu teşvik eder ve kronik yorgunluk belirtilerini ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Epilepsi Hastalığına İyi Gelir: Ketonejik diyet özellikle çocuklarda epilepsi hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Hindistan cevizinin en önemli özelliğinden bir tanesi de bu maddeyi içerdiği için epilepsi hastalarına iyi gelmesidir. Özellikle çocuklarda epilepsi nöbetlerinin şiddetini ve oranını azaltabilir.

Hindistan Cevizi Kanserle Mücadele Eder: Modern tıp tarafından yapılan birçok laboratuvar araştırması hindistan cevizi tüketiminin kansere yakalanma riskini azalttığını ortaya koymuştur.

Hindistan Cevizi Besleyicidir: Hindistan cevizinin içerdiği su, süt ürünlerinin içerdiği yağlar kadar faydalı olduğu düşünülür. Hindistan cevizi suyu özellikle kan sağlığı için çok faydalıdır. Anne sütü ile eşdeğer laurik asit içerir.

İdrar Yolu Enfeksiyonunu Önler: Hindistan cevizinin doğal diüretik özelliği idrar yolu enfeksiyonlarıını önler. Bu özelliği ayrıca idrar akışının hızlanmasını sağlayarak enfeksiyonun ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Hindistan Cevizi Kolesterol Seviyesini Dengeler: Hindistan cevizi vücutta kolesterol düzeylerini geliştirmeye yardımcı olur ve kalp hastalıkları riskini azaltır. Hindistan cevizinin içerdiği doymuş yağlar, vücutta iyi huylu kolesterol seviyesinin yükselmesini engeller. Bu durum teorik olarak kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

Hindistan Cevizi Gebelik Döneminde Son Derece Yararlı: Hindistan cevizi suyu sterildir ve hamile bayanlar için çok faydalıdır. Hindistan cevizinin bu özelliği anne ve bebeğin bağışıklık sistemini geliştirir ve başta enfeksiyon olmak üzere diğer hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Savunma sisteminin hastalıklara karşı direncini arttırır. Aynı zamanda genel fetüsün sağlığını iyileştirmek için amniyotik sıvı seviyelerini artırır.