Hıçkırık nasıl geçer?

Hıçkırık, beyin ile mide arasında iletişimi sağlayan vagus sinirinin tahriş olması sonucu oluşan duruma denir. Uzun sürdüğünde ya da şiddetli olduğunda oldukça can sıkıcı bir duruma gelen hıçkırığın geçirilmesi için kullanılan birçok yöntem bulunmaktadır. Gün içerisinde nefes almaktan yemek yemeye kadar birçok eylem için negatif yönde etkileri bulunan hıçkırık için korkutma ve nefes tutma gibi yöntemler bulunmaktadır. İşte, hıçkırıktan kurtulmanızı sağlayacak yöntemler…

HIÇKIRIK NASIL OLUŞUR?

Diyafram kasının bir miktar kasılması neticesinde hıçkırık meydana gelir. Diyafram kası kasıldıkça vücut daha çok hava almaya başlar. Daha sonra bu havanın ses tellerine ulaşması neticesinde hıçkırık oluşur. Neredeyse her insanda belirli dönemlerde görülen bu problem genelde kendiliğinden oldukça kısa süre içerisinde geçer. İlk etapta büyük bir problem olmasa da uzun süre devam ettiği halde rahatsız edici bir noktaya varabilir.

HIÇKIRIK NEDEN OLUR?

Fazla yemek: Hıçkırık neden tutar diye merak ediyorsanız genelde en çok aşırı yemek tüketildiğinde hıçkırık oluşumuna rastlandığını söyleyebiliriz. Bir de yemeği hızlı hızlı tüketiyorsanız hıçkırık ile karşılaşma ihtimaliniz oldukça fazladır. Her ne kadar mutlu ya da stresli dönemlerde yemek yemeye karşı büyük bir istek duyulsa bile aşırı tüketim neticesinde meydana gelen sindirim problemleri çeşitli komplikasyonları doğurabilir. Fazla yemek yedikten sonra mide şişer ve mideye yakın konumda yer alan diyafram bu durumdan olumsuz etkilenir. Buna bağlı olarak da hıçkırık ortaya çıkar.

Alkol ve gazlı içecek tüketmek:

Fazla alkol tüketimi sindirim sistemine zarar verip vücutta çeşitli negatif etkilere yol açarak hıçkırık oluşumuna neden olabilir. Aynı şekilde çok fazla gazlı içecek tüketmek, vücuda aşırı asit girişine sebep olacağı için hıçkırık oluşumuna neden olur.

Stres: Zorlu hayat koşulları, yoğun geçen iş hayatı, aile içi problemler, sınav kaygısı, trafik gibi birçok sebep yüzünden stres düzeyi oldukça artış göstermekte. Fakat stres sadece psikolojik bir yük getirmez, aynı zamanda vücudun birçok bölgesinde rahatsızlıklar oluşmasına sebep olabilir. Birçok hastalığa davetiye çıkartan stres, kanser ve verem gibi çok ağır sonuçlara neden olabildiği gibi hıçkırık gibi daha basit görünen problemlerin de sebepleri arasında yer alır.

Sinirlerin zarar görmesi: Vücut içerisinde diyaframla bağlantısı bulunan sinirler kimi sebepler yüzünden yıpranabilir ve zarar görebilir. Bu zararlar yüzünden kronik hıçkırık gibi hiç istenmeyen bir durumun oluşması da muhtemeldir.

Bazı hastalıklar: Hıçkırık, bazı hastalıkların ortaya çıkardığı bir komplikasyon da olabilir. Her hastalık farklı bir semptom ortaya koyduğu gibi, her bünye de hastalıklara farklı reaksiyon gösterebilir. Genelde merkezi sinir hastalıkları yaşayan bazı insanlar bunun bir getirisi olarak hıçkırık probleminden şikayetçi oluyorlar.

İlaçların yan etkisi: Bazı hastalıklardan kurtulmak için kullanıyor olduğunuz ilaçlar birçok yan etkiye sahip olabilir. Bu yan etkilerden biri de hıçkırıktır. Eğer hıçkırık şikayetleriniz belli bir ilaç kullanımıyla beraber başladıysa ve rahatsız edici bir boyuttaysa doktorunuza danışarak alternatif bir tedavi yönteminin sürdürülebilme ihtimalini sorgulamanız gerekir.

HIÇKIRIK NASIL GEÇER?