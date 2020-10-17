Hiç bilmeyenlerin bile yapabileceği ayva reçeli tarifi

Ayva reçeli tarifi merak ediliyor. Ayva reçeli malzemeleri arasında ayva, şeker, su ve limon suyu yer alıyor. Hem pratik hem de lezzetli bir ayva reçeli tarifi arıyorsanız bu haberimiz tam size göre. Çünkü daha önce hiç reçel yapmayanların bile hazırlayabileceği kolay bir reçel tarifi hazırladık. İşte ayva reçelinin püf noktası ve ayva reçeli tarifi...



AYVA REÇELİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

3 adet orta boy sulu ayva 2 su bardağı toz şeker 1,5 su bardağı su 3 adet karanfil 4 adet ayva çekirdeği 1 yemek kaşığı limon suyu

AYVA REÇELİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Ayva reçeli için seçtiğiniz ayvaların kabuklarını soyun ve ortadan ikiye kesin, kullanmak üzere çekirdeklerini çıkartın.

Bol suda yıkadığınız ayvaları iri küpler halinde kesin. Doğradığınız ayva küplerini tencereye alın. Toz şekeri, üzerlerini eşit olarak kapatacak şekilde ekleyin ve ayvaların suyunu salması için 1 saat bu şekilde bekletin.

Ayvalar yeterince bekledikten sonra ayvaların üzerini geçmeyecek kadar yaklaşık 1,5 su bardağı suyu tencereye aktarın ve orta ateşe alın. Ayva çekirdeklerini ekleyin.

Reçeli, ayvalar yumuşayıp şerbeti renk alana kadar orta ateşte yaklaşık 90 dakika pişirin. Ocaktan almadan önce karanfilleri atıp bir taşım daha kaynatın. Limon suyunu ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.

Ilınan reçeli kavanozlara doldurun ve soğuduktan sonra kapağı kapalı şekilde muhafaza ederek kullanın. Ayva reçeli kahvaltınıza lezzet katmaya hazır.

AYVA REÇELİ TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Ayvaları mutlaka tozşekerle dinlendirin. Ayva çekirdeklerini reçele renk vermesi için kullandığınızdan kavanozlarken tencere içerisinden çıkarmayı unutmayın.

AYVA REÇELİ TARİFİNİN PİŞİRME ÖNERİSİ

Kısık ateşte yavaş yavaş pişirmek tam kıvamında reçel elde etmek için en iyi yöntemdir.

AYVA REÇELİ TARİFİNİN SERVİS ÖNERİSİ

Kızarmış ekmeklerinizin üzerine sürerek sabah kahvaltılarınızı renklendirebilirsiniz.