Hiç bilmeyenler için en kolay mercimek köftesi tarifi

Hem kıvırcık ve limonla bütünleşen görüntüsüyle hem de eşsiz lezzetiyle yemek sofralarında da yer verilen mercimek köftesi tarifi merak ediliyor. Hemen hemen herkes tarafından sevilen bu güzel köftenin ana malzemesi ise mercimek ve bulgur. İşte misafirlerinize ikram edebileceğiniz en kolay mercimek köftesi tarifi ve malzemeleri...



MERCİMEK KÖFTESİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 Su bardağı kırmızı mercimek

1 Su bardağı köftelik bulgur

4 Su bardağı su

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 Adet kıyılmış soğan

1 Çorba kaşığı dolusu biber salçası

1 Çorba kaşığı dolusu domates salçası

4 Dal kıyılmış taze soğan

Yarım demet kıyılmış maydanoz

1 Çay kaşığı toz kimyon

Yarım adet limon

Bir miktar tuz

1 Adet kıvırcık marul ve limon (sevis için)

MERCİMEK KÖFTESİ TARİFİ YAPILIŞI

Önce mercimekleri yıkayın. Bir tencereye alın ve yumuşayana kadar pişirin.

Sıcakken bulguru ilave edin ve karıştırın. Bulgurlar şişene kadar bekleyin.

Bu esnada zeytinyağı ve soğanı iyice solana kadar kavurun. Mercimekli bulgurun üzerine dökün ve karıştırın.

Kalan malzemeleri salçaları, taze soğanı, maydanozu, kimyonu ve limon suyunu ilave ettikten sonra bir süre karıştırın daha sonra bütünleşene kadar yoğurun.

Ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve kıvırcık marul serilmiş tabağa köfte şeklinde sıkıp servis edin. İsteğe göre şekilleri yuvarlak veya uzun da yapılabilir. Afiyet olsun...