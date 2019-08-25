Hibiskus çayının mucizevi 9 faydası!

Daha çok Güney Amerika’da yetişen hibiskus çayı mavi, kırmızı ve beyaz renklerde olabilmektedir. Topraktaki metalleri depolayan hibikus çayı, metal içeren toplardan toplanmamalıdır. Özellikle demir oranı düşük topraklarda yetişen hibiskus çayının birçok faydası vardır. Kan şekerini dengeleyen hibiskus çayı, yaşlanma karşıtı bir etkiye de sahiptir. Hibiskus çayı hakkındaki her şeye haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

HİBİSKUS ÇAYININ FAYDALARI

İçerisinde bulunan C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir, kafeinsizdir bu nedenle kalp rahatsızlığı olanlar tarafından rahatlıkla tercih edilebilir.

Şişkinlik ve bağırsakta oluşan gazın alınmasında etkili bir ödem söktürücüdür, kalp ve karaciğer hastalarına şiddetle tavsiye edilir.

Yüksek kan basıncını düşürür ve tansiyonu dengeler, soğuk algınlığı, öksürük ve ateş gibi şikayetlerin giderilmesinde yardımcı olur.

Hücreleri uyararak kanserli hücrenin gelişimini önler, akciğeri temizler, böbrek iltihabına iyi gelir ve kireçlenmeyi önler.

Depresyonu azaltır ve duygu durumunuzu iyileştirir, sakinleştirici bir etkiye sahiptir.

Regl sancılarını ve kas ağrılarını azaltır, hormonal dengenin kurulmasına yardımcı olur.

Antioksidan özelliği sayesinde vücudun hastalıklara karşı korunmasında büyük rol oynar.

Hazımsızlığı giderir ve kabızlık için etkili çözüm sağlar, idrar söktürücüdür.

Kalorisi düşüktür, yağ yakımını hızlandırır, tatlı yeme isteğinizi azaltır kısacası kilo vermeye yardımcı olur.