Hibe desteği çilek bahçeleri ile gelir kapısı oldu

Hibe desteği ile hayata geçirilen tarım projeleri birçok insanı hem üretici hem de çiftçi haline getirdi. Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde devlet desteğiyle yaylalara kurulan çilek bahçeleri, üreticilere gelir kapısı oldu. Aralarında kadın üreticilerinin de bulunduğu çilek bahçelerinden bu sene yüzde 100 verim bekleniyor.

Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca finanse edilen, Andırın Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2 yıl önce hayata geçirilen proje kapsamında, 10 çiftçiye yüzde 95 hibe destekli 10 bin kök çilek fidesi verildi.

Yaylalara kurulan çilek bahçeleri, aralarında kadınların da bulunduğu üreticilere gelir kapısı oldu. Andırın Kaymakamı Emre Dündar ve Belediye Başkanı Ahmet Doğan, destekten faydalanan üreticilerden Nilgün Kayran'ın bahçesinde incelemelerde bulundu. Kaymakam Dündar, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kurulan çilek bahçelerinden bu yıl yüzde 100 verim beklediklerini söyledi.

Geçen yıl bahçeden 800 kilogram çilek alındığını, bu sene ise 8 ton civarında verim beklendiğini anlatan Dündar, "Aile ekonomisine farklı bir katkı sunmak için devletimiz çiftçimizi destekleyerek çeşitli tarım ürünlerine destek veriyor. Devletimiz her zaman her yerde çiftçilerimizin yanında. Bu bahçeleri, çiftçilerimiz ellerini değdirmeden, biz yaparak kendilerine teslim ettik." dedi.

"ÇOK BÜYÜK BİR EKMEK KAPISI OLDU"

Çilek üreticisi Kayran da desteklerinden dolayı Dündar'a teşekkür ederek, bu yıl alacakları ürünleri Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş ve Mersin pazarlarına göndereceklerini bildirdi. Üreticilerden Erman Köse ise devletin fide desteği sayesinde iş sahibi olduğunu belirtti. Bu tür projelerin devam etmesini isteyen Köse, "Bu bizim için çok büyük bir ekmek kapısı oldu. Çünkü üretmeyle kazanırız. Üretici her zaman kazandırır ülkeye. Devlet büyüklerimiz her türlü desteği veriyor zaten. Pazar sorunu yaşamıyoruz. Bu sene güzel ürün elde etmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.