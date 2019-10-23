Herkes O koyunu konuşuyor! Dünyanın en yünlü koyunu öldü

Hayvanları koruma örgütü olan Little Oak Sanctuary internet sitelerinden yaptığı açıklamada, “Bu tatlı, akıllı ve arkadaş canlısı ruhu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz” denildi.

Chris, bundan dört yıl önce 2015’te Canberra yakınlarında yakalandığı zaman manşetlere çıkmış ve kendine pek çok hayran edinmişti.

Tencerede haşlanan kerevit, sıkışan kolunu koparıp kaçtı

Uzun süredir kaçak olan Chris, postunun ağırlığından dolayı güçlükle hareket edebiliyordu ve dev bir hayvanı andırıyordu. Beş yıl sonra ilk kez kırkıldığı anlaşılan Chris’ten yaklaşık 42 kilo yün çıkmıştı.

Chris, bu miktarla bir dünya rekoruna imza atmıştı. Daha önceki rekor 27 kiloydu.

Kırkma işlemini yapan ve 35 yıllık tecrübesi bulunan Avustralya Koyun Kırpma Şampiyonu Ian Elkin, “Şimdiye kadar hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştım” yorumunu yapmıştı.

Koyun Chris daha sonra Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Kurumu (RSPCA) tarafından koruma altına alınmıştı.