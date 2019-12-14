Gerçek hayatında da oynadığı karakter gibi seviliyor: Aslı Samat!

Hercai dizisinin Melike karakteri Aslı Samat, dizide oynadığı karakter ile izleyenlerin beğenisini kazanıyor. Aslı Samat'ın bugüne kadar yer aldığı projeler ve aslında kim olduğu seyirciler tarafından araştırılıyor. Başarılı oyuncunun gerçek hayatında da etrafına Hercai dizisinde oynadığı karakter gibi iyi imaj çizdiği konuşuluyor.

PEKİ HERCAİNİN SEVİLEN OYUNCUSU ASLI SAMAT KİMDİR?

Aslı Samat 1991 yılının Nisan ayında İstanbul’da dünyaya gelmiş, burcu Boğa’dır. İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. Henüz 7 yaşında iken ilk tiyatro deneyimini Levent Kırca Oya Başar Tiyatrosu’nun Sefiller oyunu ile gerçekleştirmiştir.

İlk sinema oyunculuk deneyimini ise 2015 yılında Türkan Şoray’ın yönettiği Uzaklarda Arama isimli film ile gerçekleştirmiştir. Daha sonra Star TV ekranlarında yayınlanan Ateş Böceği adlı dizide Şirin karakterini canlandırmıştır. Yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde rol almakta ve Melike karakteri ile oyunculuk serüvenini sürdürmektedir.

Sinema ve dizinin yanı sıra reklamlarda da yer alan Aslı Samat, Vodafone Türkiye’nin Starı reklam filminde Beyazıt Öztürk ile birlikte oynamıştır. Tiyatro hayatına da devam etmekte Moda Sahnesi’nin Kemal Aydoğan’ın yönetmenliğinde çıkan Torun İstiyorum oyununda ‘Maria’ karakterini canlandırmıştır.

Başarılı oyuncu medya da bir dönem mide küçültme ameliyatı ile gündeme gelmiştir. Daha önce 173 kg olduğu ve mide ameliyatının ardından kısa sürede 80 kiloya kadar indiği açıklanmıştır.

ASLI SAMAT’IN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER:

2019 – Hercai (Melike) (TV Dizisi)

2018 – Lady Winsley (Ayşe) (Sinema Filmi)

2017 – Ateş Böceği (Şirin) (TV Dizisi)

2015 – Uzaklarda Arama (Simay) (Sinema Filmi)