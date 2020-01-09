Hercai'nin Hanife'si Aydan Burhan sert konuştu! 'Sokaktan geçen insan oynamıyor'

Tecrübeleri ile set ortamında kamera önünde ve kamera arkasında farklılık yaratıp işleri kolaylaştırıyor Macit Sonkan ve Aydan Burhan! Her iki isimde de hoşgörünün ve tevazunun yüksek olduğunu söyleyebilirim. Hercai dizisi ile ilgili görüşlerini ve Midyat'ı konuştuk.

Ferit ÖMEROĞLU

Aksam.com.tr / ÖZEL HABER

İşte önemli detaylar;

"İKİ AİLENİN KARŞILAŞMALARINI VE ÇATIŞMALARINI ÇOK OTURTTUĞUMUZA İNANIYORUM."

Nasıl gidiyor çekimler Macit Bey?

Macit Sonkan: Vallahi gördüğünüz gibi... Yoğun ama keyifli geçtiğini söyleyebilirim. Ekibimiz çok güzel... Hepsi canla başla çalışıyor. Çok ilgi görüyoruz. Yaptığınız işten dolayı bir karşılık, etkileşim almak sizi mutlu ve motive ediyor haliyle... İki ailenin karşılaşmalarını ve çatışmalarını çok oturttuğumuza inanıyorum.

Bu soğuk havada çekimleri yapmak zor olmuyor mu Aydan Hanım?

Aydan Burhan: Valla bana hiç soğuk gelmiyor. Ağustos ayındaymış gibi hissediyorum. Biz daha soğuklarını gördük buranın... Güneş yağımı çıkartıp güneşlenebilirim hatta... (gülüyor)

"EN UFAK ROLÜ BİLE SOKAKTAN GEÇEN İNSAN OYNAMIYOR"

Çok tutulan bir dizi oldu Hercai... Hayran kitlesi de bir hayli fazla... Ne söylemek istersiniz?

Aydan Burhan: Bu bir tandans işi... Hikayeyi yazan arkadaşlarımız çok güzel hikayeler üretiyorlar. Uçları açık hikayeler bunlar... Kadro müthiş... Tiyatro kökenli ve gençlerimiz çok eğitimli gençler... En ufak rolü bile sokaktan geçen insan oynamıyor. Şu anlık çok güzel gittiğini söyleyebilirim. Gelecekte ne olur bilemem. Bu coğrafyayı da çok sevdiğimizi belirtmek isterim.

Set ortamında gözlemlerim oldu. Telaştan uzak çok güzel bir hava var. Sizin için set nasıl geçiyor?

Aydan Burhan: Burası da bizim iş yerimiz... Teknik ekibinden tutun da kamera arkasındaki kahramanlara kadar hepsi işini profesyonel yapan iyi insanlar...

Midyat'ı sevdiniz mi?

Aydan Burhan: Zaten çok merak ettiğim bölgelerdi... Burası da bizim memleketimiz... Bu vatanın çocuklarıyız.

Mutfağını sevdiniz mi Mardin'in?

Aydan Burhan: Bizi mahvetti. Mutfak o kadar lezzetli ki kendimizi artık geri çektik. Yemiyoruz. Bir saldırdık çünkü ilk zamanlarda... Her şey organik...

Buraya gelmeyenler için Mardin'e gelmeyi tavsiye ediyor musunuz?

Aydan Burhan: Gelsinler tabi... Mezopotamyayı görsünler... Bizler de burada Hercai ile bu coğrafyanın tanımına katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu...