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  3. Hercai'nin Handan'ı Gülçin Hatıhan'a sette doğum günü sürprizi

Hercai'nin Handan'ı Gülçin Hatıhan'a sette doğum günü sürprizi

Hercai'nin Handan'ı Gülçin Hatıhan'a sette doğum günü sürprizi

Hercai dizisinin Handan'ı, başarılı ve güzel oyuncu Gülçin Hatıhan'a Hercai setinde büyük sürpriz yapıldı. Yaş günü dolayısıyla sette arkadaşları tarafından doğum günü sürprizi ile karşılaşan Hatıhan'ın mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Hercai setinde yaşananları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Ekranların en çok izlenen dizilerinden Hercai'nin setinde duygusal anlar yaşandı. Oyuncu Gülçin Hatıhan'a yaş günü dolayısıyla sürpriz yapan oyuncular ve set çalışanları duygu yüklü anları sosyal medya hesaplarında paylaştı. Gülçin Hatıhan gerçek hayatında da meslektaşlarına yardım eden, sosyal projelerde adını sıkça duyuran isimlerin başında geliyor. 

Dizideki rol arkadaşları olan ve sosyal hayatlarında da birbirlerine olan yakınlığı ile bilinen oyuncu Aslı Samat ve İlay Erkök'te bu mutlu anları sosyal medya hesabından paylaşan isimler oldu.

İŞTE HERCAİ SETİNDE GÜLÇİN HATIHAN'A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ ANLARI

Oyuncu Aslı Samat paylaşımında, "Kocaman ekibimiz ile iyi ki birlikteyiz. Tüm dileklerin kabul olsun, seni seviyorum" notunu yazdı.

Oyuncu İlay Erkök ise, "Ablaların bitanesi, iyi ki iyi ki!!! Hep böyle gül" notunu paylaştı.

 

BAŞARILI OYUNCU GÜLÇİN HATIHAN’IN DAHA ÖNCE ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER:

2019 – Hercai (Handan) (TV Dizisi)
2018 – Kocaman Ailem (Nurten) (TV Dizisi)
2017 – İstanbullu Gelin (Figen) (TV Dizisi)
2017 – Çukur (Fidan) (TV Dizisi)
2014-2017 – Poyraz Karayel (Ümran) (TV Dizisi)
2014 – Hıyanet Sarmalı (İpek) (TV Dizisi)
2013 – Nizama Adanmış Ruhlar (TV Dizisi)
2013 – Hoştanlı Kalaylı Saray (Gülpare Sultan) (TV Dizisi)
2012 – Suskunlar (Züleyha) (TV Dizisi)
2012 – Kendimize Doğru (Suzan) (TV Dizisi)
2011 – İnsan Aldandı (TV Dizisi)
2011 – Bir Günah Gibi (TV Dizisi)
2011-2012 – Avrupa Avrupa (Tutku) (TV Dizisi)
2010-2013 – Çocuklar Duymasın (Canan) (TV Dizisi)
2010 – Küçük Kadınlar (Seher) (TV Dizisi)
1998 – Kırık Hayatlar (Meral) (TV Dizisi)
1997 – Kalbimi Kıra Kıra (Gülçin) (TV Dizisi)
1996-1997 – Çılgın Bediş (Zeynep) (TV Dizisi)
1994-1997 – Kaygısızlar (Zeynep) (TV Dizisi)
1994 – Bay Kamber (Tülay) (TV Dizisi)
1992 – Hadi Gel Bar (TV Dizisi)


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