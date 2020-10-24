Her şeyi satıp karavanda yaşamaya başladılar

Pandemi döneminde karavanda yaşamak yeni trendler arasında yer aldı. Peki, karavanda nasıl yaşanır, karavan hayatı nasıl düzenlenir? İşte İngiltere'de karavan hayatı örnekleri...



BBC'de yer alan habere göre İngiltere'nin Derbyshire bölgesindeki Buxton'da yaşayan 29 yaşındaki Meg Ward ve eşi Josh, birkaç ay önce evlerini tüm eşyalarıyla birlikte satmaya karar verdi. 13 yıllık aile yaşamının tümünü, yani geriye kalan tüm eşyaları, kolilere doldurup depoya kaldırdılar.

Yıllardır almak istedikleri gibi bir karavan aldılar ve dört yaşındaki kızları Marlowe ile birlikte Avrupa'yı turlarken o karavanın içinde yaşamaya başladılar.

Meg, yeni yaşamlarına başlamak için Fransa'ya doğru bindikleri arabalı vapurda, 'gerçekten korktuklarını' anlatıyor: "Her şeyinizi satmak gerçekten ürkütücü geliyor. Fakat bir şeylerden kurtulmuş olmanın getirdiği özgürlük hissi mükemmel."

Karavanda yaşayan aile, yalnız değil. ABD ve Avustralya'da çoktan trend haline gelen karavanda yaşam İngiltere'de de son yıllarda gittikçe yaygınlaşıyor. Salgın da bu trendi desteklemiş görünüyor.

"KAMP YAPMAKTAN ÇOK DAHA FARKLI"

Evde geçirilen tatilin ve uzaktan çalışmanın patlama yaptığı koronavirüs günlerinin de talepte artışa neden olduğu görüşünde olan Emily, kendini şöyle ifade ediyor:

"Covid öncesi 6-7 aylık bir bekleme süresi vardı. Şimdi 18 ay sonrasına sipariş teslim tarihi verebiliyoruz. İnsanlar İngiltere'de görecek çok fazla şey olduğunu da fark ettiler. Ve bu kamp yapmaktan çok daha farklı. Tekerlek üstündeki bir daire gibi. Gerçekten de bunun lüks bir seyahat olduğunu hissediyorsunuz."

Bazı araç satış firmalarına göre, ticari araçlara yönelik talep bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artmış. Yaptıkları son ankette, kamyonet tipi araçları alanların yarısından fazlası, bunu kişisel kullanıma yönelik, yani hobi olarak ya da dönüştürmek için almış.

Ancak artışa geçen bu trendin, işçi sınıfında geçmişten beri rastlanan karavan tatiliyle pek ilgisi yok. Instagram'da #vanlife etiketinde, gösterişli ve lüks karavanların güzel yerlerde park edildiği 8 milyondan fazla fotoğraf görülebiliyor.

Emily Cotgrove, asker emeklisi eşi Oli ile birlikte Essex'te Vanlife Conversions adlı şirketi işletiyor. İkili, teslim aldıkları ticari minibüsleri yaklaşık 28 bin pound ücretle karavana çeviriyor.

Emily, iki farklı müşteri kitlesi olduğunu kaydediyor:

"Biri, 25-35 yaşları arasında, genelde uzaktan çalışan ve çalışırken seyahat etmek isteyen insanlar. Şimdilerde istedikleri yerden çalışabileceklerini düşünüyorlar. Diğer kitle ise geçmişte karavan hayali kurmuş daha eski kuşaktan insanlar."

Öte yandan ticari bir aracı karavana dönüştüren şirketlerin istediği ücretler, birçok kişinin bütçesini aşıyor. Bu nedenle çok sayıda kişi, çok daha ucuz bir seçenek olarak kendi karavanlarını yapmayı tercih ediyor.

West Yorkshire bölgesinin Keighley yerleşiminde oturan 25 yaşındaki Chloe Nash, karantina günlerinde arabasını satmış ve kendisine ikinci el bir Citroen Berlingo almış.

Geçmişte de bir karavana sahip olmayı hayal etse de bunun için gerekli kaynağı yaratamamış; "Salgının benim için tek olumlu yanı, para biriktirmeme olanak sağlaması oldu" diyor.

Chloe haftalardır, akşam saatlerini aracını dönüştürmeye ayırıyor. Yanlarını halıyla kapatarak, zemini ise ketenle kaplayarak aracı izole etmiş. En pahalı harcaması, 575 pound vererek özel siparişle yaptırdığı yatak olmuş. Bunun için "yeteneğim, araçlarım ve zamanım yoktu." diyor.

Aracının çakmak soketinden yararlanarak, sobada önceden ısıtılmış sıcak suyu basan bir duş sistemi bile eklemiş. Chloe tüm bu projenin, araç maliyeti dışında, toplam 1000 pound civarında tuttuğunu söylüyor.