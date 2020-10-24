Her şeyden korkan çocuk için ne yapılmalı?

Şimşek sesi, karanlık oda ya da kalabalık korkusu... Her çocuğun kendine göre korku sebebi vardır. 2 yaş ile 4 yaşındaki çocuğun korkusunun aynı olmadığını belirten Psikolog Derya Yalçınkaya, korkan çocuklar için ailelere önerilerde bulundu.



Mor Papatya'daki köşesinde çocuklarda korku psikolojisini anlatan Yalçınkaya, ebeveynlerin korku duygusunu iyi gözlemlemesini tavsiye etti. İşte yapılması gerekenler...

Öncelikle onları dinleyin ve anlamaya çalışın.

Asla korkuları ile alay etmeyin, duygularını küçümsemeyin. Onlara ‘Korkulacak ne var ki?’ demeyin.

Anlayacağı şekilde bilgi eksikliğini tamamlamaya çalışın. Örneğin; şimşekten korkuyorsa ona şimşeğin nasıl meydana geldiğini ve tehlikeli olmadığını gösteren yaşına uygun videolar izleterek bilgi eksikliğini tamamlamaya çalışın.

Bazen çocuklar soyut şeylere olan korkularını somutlaştırmak isterler. Dokunarak, görerek korkularını kontrol edebileceklerini düşünürler. Böle bir durumda elinize bir kâğıt alın ve korktuğu şeyin nasıl bir şekli olduğunu size anlatmasını sağlayın, ardından elinizdeki kâğıda onu çizin. Sonra birlikte kâğıdı yırtın ve çöpe atın. Çöpe attıktan sonra çöpü evden de uzaklaştırın. Bu uygulama hem çocuğunuzu rahatlatacak hem de somut hale çevirdiğiniz olayı ya da rüyayı evden uzaklaştırmış olacaksınız. Yani sembolize etmiş olacaksınız.

Ayrıca küçük yaş çocukların kendilerinin de duygularını anlatan resimler çizmesi oldukça önemlidir. Çünkü başına gelen olayı normalleştirmek için bu olayı zihinlerinde defalarca kez yaşarlar. Çizmek ya da resmetmek aslında olayı normalleştirme çabasıdır.

Anne baba olarak iyi bir gözlemci olun. Korku ve kaygıların ne zamandan beri var olduğunu bulmaya çalışın. Çünkü çocuğun hayatında bir değişim ya da rutinde farklılıklar varsa yeni düzene ayak uydurmada korku geliştirebiliyorlar. Böyle bir durumda kaygının kökenini bulduğunuzda çözüm yolları daha kolay olacaktır.

Huzursuzluk, altına kaçırma, öfke nöbetleri gibi birçok davranışın kökeni korkulara ve kaygılara dayanır. Davranışı değiştirmek istiyorsak altında yatan korkuya erişmeliyiz.

Hangi zamanlarda davranışı geliştirdiğinin takibi ise size korkusunun ne olduğunu bulduracaktır. Güvende hissetmek herkes gibi bir çocuğunda temel ihtiyacıdır. Onlara her şeyden önce kendilerini güvende hissettirin.

Bazı çocuklar sadece korktuklarında aileleri onlarla ilgilendiği için vakit geçirmek ve bu konudaki ihtiyaçlarını gidermek için korku duygusunu yaşarlar. Bunları fark etmek neyi nasıl düzelteceğiniz konusunda önemli bir ipucudur.

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