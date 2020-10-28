Her meyveye uygun tart hamuru tarifi! Tart hamuru nasıl yapılır?
Mevsim meyveleri ve krema ile lezzetlendirilen tart hamuru tarifi merak ediliyor. Pastanelerde de görmeye alışkın olduğumuz tartlar hem görselliği hem de lezzetiyle sofralarda yer alıyor. İşte adım adım en kolay tart hamuru tarifi...
Tart hamuru nasıl yapılır? Tart hamuru tarifi nasıl? gibi soruların cevabı mutfakla arası iyi olanlar tarafından araştırılıyor. Sadece un, pudra şekeri, yumurta ve tuz ile hazırlayabileceğiniz tart hamuru mevsim meyveleri ile bir araya geldiğinde lezzet şölenine dönüşüyor. İşte evdeki meyeveleri değerlendirebileceğiniz tart hamuru tarifi...
TART HAMURU TARİFİ MALZEMELERİ
150 gram soğuk tereyağı
2 adet yumurta sarısı
Yarım su bardağı pudra şekeri
1/4 çay kaşığı tuz
2 yemek kaşığı soğuk su
2 su bardağı un
Üzeri için:
Krema
Mevsim meyveleri
Pudra şekeri
TART HAMURU TARİFİ YAPILIŞI
Tart hamurunda un, pudra şekeri ve tuzunu mikserle veya çırpıcı ile karıştırın.
Küçük parçalar halinde kestiğiniz soğuk tereyağını ekleyip karıştırmaya devam edin.
Son olarak yumurta sarıları ve soğuk suyu ekleyip karıştırmaya devam edin.
Tahta bir kaşıkla toparladığınız tart hamurunu, yatay şekilde streç filmle sardıktan sonra buzdolabında 30 dakika kadar dinlendirin.
Dinlenen hamuru yağlı kağıt serili kabınıza yerleştirin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafif bir renk alana kadar tart hamurunu pişirin.
Hamur soğuduktan sonra krema, pudra şekeri ve mevsim meyveleriyle süsleyebilirsiniz.
TART HAMURUNUN PÜF NOKTASI
Tart hamurunda kullanacağınız unu eleyin. Hamurun eşit oranda pişmesi ve kabarması için tart kalıbı büyüklüğünde bir yağlı kağıt kesin ve hamurun üzerine açın. Orta kısmını ağırlık yapması ve hamura düz şeklini vermesi için ağırlığı olan bir şeyle düzeltin. Dileyenler minik kalıplara da hazırlayabilir.