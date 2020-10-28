Her meyveye uygun tart hamuru tarifi! Tart hamuru nasıl yapılır?

Tart hamuru nasıl yapılır? Tart hamuru tarifi nasıl? gibi soruların cevabı mutfakla arası iyi olanlar tarafından araştırılıyor. Sadece un, pudra şekeri, yumurta ve tuz ile hazırlayabileceğiniz tart hamuru mevsim meyveleri ile bir araya geldiğinde lezzet şölenine dönüşüyor. İşte evdeki meyeveleri değerlendirebileceğiniz tart hamuru tarifi...



TART HAMURU TARİFİ MALZEMELERİ

150 gram soğuk tereyağı

2 adet yumurta sarısı

Yarım su bardağı pudra şekeri

1/4 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı soğuk su

2 su bardağı un

Üzeri için:

Krema

Mevsim meyveleri

Pudra şekeri

TART HAMURU TARİFİ YAPILIŞI

Tart hamurunda un, pudra şekeri ve tuzunu mikserle veya çırpıcı ile karıştırın.

Küçük parçalar halinde kestiğiniz soğuk tereyağını ekleyip karıştırmaya devam edin.

Son olarak yumurta sarıları ve soğuk suyu ekleyip karıştırmaya devam edin.

Tahta bir kaşıkla toparladığınız tart hamurunu, yatay şekilde streç filmle sardıktan sonra buzdolabında 30 dakika kadar dinlendirin.

Dinlenen hamuru yağlı kağıt serili kabınıza yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafif bir renk alana kadar tart hamurunu pişirin.

Hamur soğuduktan sonra krema, pudra şekeri ve mevsim meyveleriyle süsleyebilirsiniz.

TART HAMURUNUN PÜF NOKTASI

Tart hamurunda kullanacağınız unu eleyin. Hamurun eşit oranda pişmesi ve kabarması için tart kalıbı büyüklüğünde bir yağlı kağıt kesin ve hamurun üzerine açın. Orta kısmını ağırlık yapması ve hamura düz şeklini vermesi için ağırlığı olan bir şeyle düzeltin. Dileyenler minik kalıplara da hazırlayabilir.