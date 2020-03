Her hastalığa şifa: C vitamini

Vitaminler vücudun hastalıklara karşı direncini artırıyor. Özellikle C vitaminleri vücut direncini hastalıklara karşı koruyor. Peki C vitamini hangi meyve ve sebzelerde bulunuyor? Şu an koronavirüsü tedbiri ile herkesin kapalı alanlarda olunması hareketsizliği de beraberinde getiriyor. Bu durum, vücudun gün içerisinde harcadığı enerji miktarını da azaltıyor. Hareketsiz yaşama sağlıksız beslenme de eklenince vücut direnci kırılıyor ve hastalıklara yakalanma riski artıyor.

Kış aylarında, soğuktan etkilenmeye bağlı olarak gribal enfeksiyonlar daha sık ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle hastalıklara karşı önlem alabilmek için özellikle kış mevsiminde C vitamininden zengin besinler tüketilmelidir. C vitamini kaynağı olan sebzeler, sofralarda bulunması gereken besinler arasındadır. Bağışıklık sistemini güçlendiren bu sebze ve meyveler, hastalıklara karşı vücudun direnç kazanmasına yardımcı olur. Sağlıklı beslenmenin en önemi iki öğesi olan sebze ve meyve, günde en az 5 porsiyon tüketilmelidir.

C VİTAMİNİ MEYVELER

Portakal, mandalina, kivi, limon, çilek, böğürtlen ve greyfurt...

C VİTAMİNİ SEBZELER

Kırmızı biber, domates, marul, kırmızı pancar, turp, kereviz, ıspanak, pırasa, lahana ve pazı.

VÜCUT ÇALIŞMASINDAKİ GÖREVLERİ

C Vitamini bağ dokularını bir arada tutar

Zehirlenmeler ve ateşli hastalıklarda vücudu koruyan ve bağışıklık sistemini güçlendirir

Vücudumuzda kan yapımı için gerekli olan demir ve folik asidin kana geçmesini kolaylaştırır ve kullanımını arttırır. Böylelikle kansızlığı önler

Damar çeperlerini güçlendirerek kanamaya ve gözde katarakt oluşumuna engel olur

Meme kanseri ve güneş ışınlarının oluşturduğu deri kanserlerinin gelişimini yavaşlatır. Antioksidan bir vitamindir