Her gün yarım kaşık zeytinyağı kalbe iyi geliyor

"Zeytinyağının faydaları nelerdir?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Zeytinyağının cilt hastalıklarından karaciğere kadar vücuda birçok faydası bulunuyor. Günlük hayatta mutfakta da çok tüketilen zeytinyağının faydaları merak ediliyor. Özellikle saçlara faydası ile bilinen zeytinyağının yararları saymakla bitmiyor. Araştırmacılar, her gün yarım yemek kaşığı zeytinyağı tüketenlerin herhangi bir kalp ve damar hastalığına yakalanma riskinin yüzde 15 daha düşük olduğunu tespit etti.



ABD'li bilim insanları, günde yarım yemek kaşığı zeytinyağı tüketiminin kalp ve damar hastalığı riskini azalttığını ortaya koydu. Dailymail internet sitesinde yer alan habere göre, Harvard Üniversitesinden bilim insanları, yaklaşık 100 bin kişinin sağlığına ilişkin verileri 24 yıl boyunca izledi ve yüksek zeytinyağı tüketiminin kalp sağlığına faydalı olduğunu tespit etti.



Çalışmanın başında kanser, kalp hastalığı ve farklı kronik rahatsızlıkları bulunmayan katılımcılar, her 4 yılda bir, beslenme biçimleri ve yaşam tarzlarıyla ilgili hazırlanan anketleri cevapladı.

Araştırmacılar, beslenme biçimi ve yaşam tarzı faktörlerini hesaba katarak, her gün yarım yemek kaşığı zeytinyağı tüketenlerin herhangi bir kalp ve damar hastalığına yakalanma riskinin yüzde 15 daha düşük olduğunu belirledi.

Araştırmanın başındaki isim olan Dr. Marta Guasch-Ferre, yaptığı açıklamada, önceki çalışmalarda yüksek zeytinyağı tüketimi ile kalp ve damar sağlığının ilişkilendirildiğini ifade ederek, bu durumun özellikle Akdeniz ülkelerinde bu şekilde olduğuna dikkati çekti.

Guasch-Ferre, amaçlarının yüksek zeytinyağı tüketiminin ABD'de faydalı olup olmadığını araştırmak olduğunu da ifade etti.

ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI



Zeytinyağı faydaları saymakla tükenmeyecek bir mucizevi sıvı. Yeşile çalan sarı kehribar rengi ve yoğun kıvamı bile, içinde ne kadar çok değerli mineral barındırdığının göstergesi. Görüntüsünden bile adeta sağlık fışkıran zeytinyağı, bedene ve ruha verdiği enerji sayesinde asırlardır vazgeçilmesi olanaksız bir nimet olduğu gerçeğini de pekiştiriyor.

Zeytin meyvesinin içeriğindeki tüm zengin bileşenler yağına da sirayet eder ve pek çok derde dava olur.

• Zeytinyağı çocuklarda beyin gelişimini olumlu yönde etkiler ve yine çocuklarda kemik gelişimini hızlandırır.

• İçeriğindeki A, D, E ve K vitaminleri sayesinde hücrelerde yenilenme sağlar.

• Zeytinyağı organ ve dokuların yaşlanmasını geciktirir

• Bağırsakları çalıştırır.

• Zeytinyağı faydaları bakımından karaciğeri de es geçmez ve bu önemli organa müthiş faydalar sağlar.

• İdrar yollarındaki iltihap ve safra kesesindeki rahatsızlıkların giderilmesinde etkin olarak kullanılmaktadır.

• Yorgun, kurumuş ve çatlamış ayakları dinlendiren, canlılık ve tazelik katan zeytinyağı en doğal cilt losyonu olarak sınıflandırılabilir.

• Kırılan tırnakları sertleştirip güçlendirir.

• Zeytinyağı, içeriğindeki “oleocanthal” bileşeni sayesinde Alzheimer hastalığının ortaya çıkışını önler.

• Emzirme sebebiyle meme ucunda oluşan yara ve tahrişleri iyileştirir.

• Doğum çatlaklarına iyi gelir.

• Kuru ve çatlamış dudakları nemlendirip yumuşatır.

• Tıraşlanacak bölgeyi yumuşatıp rahatlatır.

• Linoleik asit içeren zeytinyağı, inek sütünün içine birkaç damla damlatılıp anne sütünden kesilmiş bebeğe verildiğinde besleyici bir etki sağlar.

• Kalp krizi riskini azalttığı kanıtlanan zeytinyağının kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde etkili olduğu bilinmektedir.

• Hamile anne adayların da mutlaka günde iki çorba kaşığı kadar tüketmesi gereken zeytinyağı, içerdiği yağ asitleri ile bebeğin sinir ve hücre oluşumuna katkı sağlar.

• İleri yaşlarda vücuttaki kalsiyum kaybını önlemek ve kemik erimesinin yol açacağı kalça kırığı gibi ciddi problemleri bertaraf etmek için, yetişkinlik çağından itibaren zeytinyağı tüketimine özen göstermek gerekir.

• Hücre yenilenmesinde büyük paya sahip olan zeytinyağının, bu özelliği ile adeta bir gençlik aşısı olduğunu söylemek mümkündür.

• Tansiyonu düşürerek, yüksek tansiyonun yol açacağı risklere karşı koruma sağlar.

• Safra taşı riskini zayıflatır.

• Bağırsak kanserine karşı koruyucu etkisi vardır.

• Zeytinyağı tüketimi mide asidini azaltır ve böylelikle ülser ve gastrit gibi mide hastalıklarına yakalanma riskini düşürür.

• Romatizmal hastalıkların tedavisinde etkilidir.

• Gut ve kansızlığa iyi gelir.

• Zeytinyağı, içeriğindeki klor sayesinde böbreklerin daha randımanlı çalışmasını sağlar.

• Beyin damarlarının sağlıklı olmasında etkendir.

• Unutkanlığı önler.

• Kireçlenmeyi önlemede etkilidir.

• Radyasyona karşı koruyucu etkisi vardır.

• Sahurda 1 çorba kaşığı zeytinyağı içmek mideyi rahatlatır.

• İdrar yolu iltihapları ve safra kesesi rahatsızlıklarının giderilmesinde etkilidir.

• Zeytinyağı ile yapılan gargara dişlerin beyazlığını koruması açısından önemlidir.

• Bağırsakları çalıştıran ve yumuşatan etkisi, içeriğindeki oleik asit sebebiyle kolay hazmedilen bir yağ olması sebebiyle diyetisyenler zeytinyağını diyet yapanlara önerirler.

• Cilt ve saçlar için de son derece faydalı bir yağ olan zeytinyağı, saçlara sürüldüğünde kepeği ve dökülmeyi engeller, saçlara parlaklık verir.

• Kuru ciltleri canlandıran bir özelliği de bulunan zeytinyağı, kırışıklıkların azaltılmasında ve cilde pürüzsüzlük verme konusunda da haklı bir üne sahiptir.

Zeytinyağı ile saç bakımı, bunca fazla saç bakım ürünü çeşidi ve markasına rağmen, doğallığa dönüş yapmak isteyenlerin ve naturel maddelerin cilt üzerindeki önemine değer verenlerin bilinçli tercihi haline gelmiş durumda. Kozmetik piyasasındaki envai çeşit saç bakım maskesinin varlığına rağmen, zeytinyağı ile saç bakımı pek çok kişi tarafından tercih edilen bir yöntem.







