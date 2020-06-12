Her 5 kişiden birinde karaciğer yağlanması görülüyor! Karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir?

"Karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam nedeniyle her geçen gün bu şikâyetin arttığını belirten uzmanlar, karaciğer yağlanması için tedavi hakkında bilgi verdi.

Yazılı açıklamalarda bulunan İç Hastalıkları Uzmanı ve Fitoterapist Prof. Dr. Murat Hakan Terekeci, Türkiye’de her 5 kişiden birinde görülen karaciğer yağlanması sorununun sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam nedeniyle her geçen gün arttığını belirtti.

Türkiye'deki 19 milyon yağlı karaciğer hastasından 4 milyonun siroz riski taşıyan "NASH" hastası olduğuna dikkati çeken Terekeci, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de her 5 kişiden birinde görülen karaciğer yağlanması sorunu, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam nedeniyle her geçen gün artıyor. Bu hastalık vücutta karaciğere özgü sinyal vermediği için hastalık sinsi ilerliyor. Sinyal verecek noktaya geldiğinde ise artık hastalığın geri dönüşü maalesef olmuyor. Bu sebeple karaciğer yağlanmasında erken müdahale ve önlemler hayat kurtarır."

"NASH HASTALIĞI BEL ÇEVRESİNDEKİ KALINLAŞMA İLE DİREKT İLGİLİ"



Karaciğerin; protein, karbonhidrat ve yağ metabolizmasında hücresel düzeyde hayati fonksiyonlarını yerine getiren önemli bir organ olduğunu belirten Terekeci, bu fonksiyonlarda meydana gelen bir aksamanın, diyabet ve kolesterol gibi metabolik rahatsızlıklara zemin hazırladığını ifade etti.

Türkçe açılımı ile "alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması" olarak tanımlanan NASH hastalığının özellikle bel çevresindeki kalınlaşma ile direkt ilgili olduğuna işaret eden Terekeci, "Bunun yanı sıra gün içerişinde çok sayıda ilaç almak zorunda kalan bireylerin de karaciğerini koruması gerekiyor. Çünkü kimyasalların detoksifikasyonu karaciğer üzerinde gerçekleşiyor." dedi.

KARACİĞER YAĞLANMASINA NE İYİ GELİYOR?

Diyabet ve kolesterol gibi kronik metabolik hastalığı bulunanların, kilolu olanların, hareketsiz kalanların, düzenli ya da düzensiz alkol tüketenlerin ve çoklu ilaç kullanmak zorunda olan kişilerin tamamının karaciğer yağlanması yönünden risk grubunda olduklarına dikkati çeken Terekeci, şunları kaydetti: