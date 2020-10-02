Hem pratik hem lezzetli Şam tatlısı tarifi! Şam tatlısının püf noktası

Şam tatlısı hem çay hem de yemek sofralarını lezzetlendiriyor. İrmik, yoğurt ve şeker gibi evde bulunan malzemelerden yapılan Şam tatlısı oldukça pratik bir tatlıdır. Şam tatlısının püf noktası ise şerbetinin ılık dökülmesidir. İşte ağzınıza layık Şam tatlısı tarifi ve malzemeleri...



ŞAM TATLISI MALZEMELERİ

2 su bardağı yoğurt

500 gr irmik (3, 5 su bardağı)



1 su bardağı şeker

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Süslemek için

Yer fıstığı

Şerbeti için

4 su bardagı şeker

4 su bardağu su

1-2 damla limon suyu

ŞAM TATLISI NASIL YAPILIR?

Şam tatlısı için öncelikle irmik, yoğurt, şeker, kabartma tozu ve vanilyayı bir kapta karıştırın. Ardından yağladığınız tepsiye karışımı dökün.

Dinlenmiş hamurun üzerine bıçakla (tatlı piştikten sonra kesilecek) iz yapın. Fıstıkları yerleştirin. 180 derece fırında nar gibi kızarıncaya kadar pişirin.

Su ve şekerle şerbeti hazırlayın. Kaynamaya başlayan şerbete limon suyu damlatın ve birkaç dakika sonra altını kapatın. Kekiniz fırından çıktığında ilk sıcaklığı geçince ılık şerbeti dökün. Afiyet olsun.