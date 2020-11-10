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10 Kasım 2020 Salı 12:33 | Son Güncelleme:

Hem doyurucu hem lezzetli peynirli kek tarifi

Hem doyurucu hem lezzetli peynirli kek tarifi

Hem doyurucu hem de lezzetli olan peynirli kek tarifini denemeye ne dersiniz? İşte tuzlu kek sevenler için en kolay peynirli kek tarifi ve malzemeleri...

Kek denilince akla tatlı kek gelse de aslında peynirli kek de en az tatlı kekler kadar iştah açıcı ve lezzetli. Özellikle çayın yanında tuzlu atıştırmalık sevenler peynirli kek tarifi araştırıyor. Peki, peynirli kek nasıl yapılır? İşte dereotu ve peynirin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan lezzet şöleninin tarifi...

PEYNİRLİ KEK TARİFİ

3 tane yumurta

2 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

Yarımşar demet maydanoz,dereotu

3 su bardağı un

1 paket kabartma tozu, tuz

Üzerine: Çörek otu

PEYNİRLİ KEK TARİFİ YAPILIŞI

Peynirli kek için öncelikle bir kapta yumurta ve sıvı yağı iyice çırpılır. Ardından yoğurt, beyaz peynir, kıyılmış maydanoz, dereotu eklenir. Un, kabartma tozu ve bir tutam tuz ekleyerek tüm malzeme iyice karıştırılır.

Peynirli kek karışımı yağlanmış kalıba dökülür. Çörek otu serptikten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında içi çekene kadar pişirilir. Bunun için kürdan testi yapabilirsiniz. Peynirli kekiniz hazır. Servis edebilirsiniz.

Editör: <a href='mailto: eda.cabul@turkmedya.com.tr'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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