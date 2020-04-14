Hellim peyniri nerede meşhurdur? Hellim peyniri nasıl kullanılır?

Hellim peynirinin tüketim alanları ve faydası merak ediliyor. Önemli bir süt ürünü olan hellim peyniri, Kıbrıs’a özgü yarı-sert özelliğe sahip bir peynir çeşididir. Geleneksel olarak çiğ koyun ve keçi sütünden veya bunların karışımlarından elde edilen hellim peyniri; inek sütünden veya inek sütünün koyun ve keçi sütü ile karışımından da üretilebilir. İşte hellim peyniri hakkında detaylar…

HELLİM PEYNİRİ NASIL TÜKETİLİR?

Doğrudan tüketilebilen hellim peyniri, kızartılarak da tüketilebilir. Kızartılarak tüketildiğinde enfes tadı ortaya çıkmakta ve çeşitli tariflerde kullanılabilmektedir. Türklere has bu peynirin yapım aşaması da diğer peynirlere göre biraz farklılık göstermektedir. Genelde ızgarada ya da yağsız tavada kızartıldıktan sonra yenir. Hellim, makarnanın üzerine lezzet vermesi için serpiştirilir.

HELLİM PEYNİRİ HANGİ ÜLKEDE MEŞHUR

Hellim peyniri, Kıbrıs, Türkiye ve Yunanistan gibi ülkelerde oldukça meşhur. Bölge olarak ifade edilecek olursa Anadolu, Balkanlar ve Kıbrıs bölgelerinde bilinir.

HELLİM PEYNİRİ NEYDEN YAPILIR?

Servis türü soğuk olan hellim peyniri, koyun veya keçi sütünden yapılır. Kıbrıs kökenli, sık dokulu, sarımsı beyaz renkte taze bir peynirdir. Ayrıca, hellim Kıbrıs Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs'ın önemli bir ihraç kalemidir.

Hellimin içinde başta keçi sütü olmak üzere süt, tuz ve bazen de nane bulunur. İçerisindeki süt, keçi, koyun veya inek sütü olabilir. Bunların içinde keçi ve koyun sütlerinden yapılanları daha dayanıklı ve lezzetlidir, bunlar bir yıl kadar dayanabilir. İnek sütünden yapılan hellim ise birkaç ay içinde bozulur ve daha az lezzetlidir.

ETİMOLOJİ



Türk Dil Kurumu hellim sözcüğünün anlamını “ Kıbrıs’ta yapılan bir tür beyaz peynir” olarak vermektedir. TDK’nın Türkiye Türkçesi ağızları derleme sözlüğünde ise “Bir çeşit peynir” anlamına gelmektedir. Bu sözcüğün bu anlamda Kıbrıs'ın yanı sıra Adana'da da kullanıldığını belirtmektedir. Türkiye’de halk ağzından derleme sözlüğünde ise hellimin anlamı dürüst ve ciddi olmayan manalarına gelmektedir.

BESİN DEĞERLERİ

100 gramlık bir ticari olarak üretilmiş hellimde, aşağıdaki besin değerleri aşağıdaki gibidir:

Yağ 26/70 g

Karbonhidrat 1.8 g

Protein 22 g

Kalsiyum 700–794 mg

Enerji 322 kcal

HELLİM PEYNİRİNİN FAYDASI

Hellim içerdiği yüksek miktardaki kalsiyum ve proteinle, bu mineraller bakımından zengindir. Yine de, içeriğindeki yüksek miktardaki yağ ve 100 gram başına 90 ila 100 miligramlık kolestrolla, bunlara bağlı hastalıkları olanları dikkatli olarak tüketmesi gereklidir.