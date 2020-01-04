Hazımsızlığa son! Tüketenler iyileşiyor

Sindirimimiz kolaylaşır, özellikle gaz ve hazım problemleriniz varsa fark edilir şekilde azalma hissedersiniz. Bulantıyı azaltıcı etli gösterir. Mideniz hassas veya hamilelik veya her hangi bir ilaç tedavisine bağlı bulantı problemlerinizle başa çıkmanıza yardımcıdır. Her gün 1- 1.5 gr zencefil tüketmeniz, mide bulantısını önlemek için yeterlidir.

Bağışıklık sistemimiz için büyük yardımcı. Özellikle hastalık etkeni bakteri ve virüslerin çoğalmasını önleyici etki gösterir. Grip ve soğuk algınlığında iyileşmenizi kolaylaştırır. Yorgunluk ve egzersize bağlı kas ağrılarını azaltıcı etkisi vardır. Tip 2 diyabet olarak sınıflandırdığımız insüline bağımlı olmayan şeker hastalığı tedavisinde, kan şekerini düşürücü etki gösterir. Kronik hazımsızlık problemlerinin çözümünde yardımcı etki gösterir. Şişkinlik ve hazımsızlık problemleri yaşamanızı yarı yarıya azaltır.

ZENCEFİL NASIL KULLANILMALI?

Kök olarak kullanabildiğimiz gibi toz olarak da kullanabiliriz.

Baharat olarak: Zeytinyağlı yemeklerinize ve etli yemeklerinize baharatlarla birlikte çay kaşığı toz zencefil ilave edebilirsiniz.

Koku ve lezzet arttırıcı olarak: Pilav ve makarna yaparken 1 mandalina büyüklüğünde kök zencefili bütün olarak ilave edin. Pişirdikten sonra çıkarabilirsiniz. Böylece lezzetini, kokusunu, besin değerini geliştirir sindirimini kolaylaştırabilirsiniz.

Çayların faydasını artırın: Bitki çaylarınıza toz olarak ilave edebileceğiniz gibi, taze zencefili olarak da rendeleyip ilave edebilirsiniz.

LEZZETLİ VE ÖZEL TARİFLER

1 avuç büyüklüğünde zencefili küçük dilimler halinde doğrayın.

2 litre suyla 30 dakika kaynatın.

Altını kapatıp 2 yemek kaşığı bal ilave edip karıştırın.

Soğumaya bırakın.

Soğuduktan sonra, yeni kesilmiş 4 adet limonu sıkıp bu karışıma karıtırdıktan sonra taze olarak için.

ZENCEFİLLİ IHLAMUR ÇAYI

1 avuç büyüklüğünde zencefili rendeleyin.

1 litre suyla 30 dakika kaynatın.

Altını kapatıp 1 avuç ıhlamur ilave edip demlenmeye bırakın.

10 dakika kadar demlendikten sonra sıcak tüketin.

Dilerseniz içerken bal ilave edebilirsiniz.

Zencefilli limonata, zencefilli ıhlamur çayı gibi içecekleri, bağışıklık sisteminiz zayıfladığında, kendinizi yorgun hissettiğinizde, soğuk algınlığı ve grip hallerinde rahatlıkla tüketebilirsiniz. Zencefilli limonata sigara içenler ve sigara içilen ortamda bulunanlar için de sağlıklı bir seçimdir.

NİL ŞAHİN GÜRHAN