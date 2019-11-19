Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinin mutlu günü! Çocukları dünyaya geldi

Ünlü oyuncular Ali Atay ile Hazal Kaya çiftinin bebekleri dünyaya gözlerini açtı.

Ünlü çift oğullarına Fikret Ali ismini verdi. Fulya’da özel bir hastanede doğum yapan Hazal Kaya ile bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.