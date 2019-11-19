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  3. Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinin mutlu günü! Çocukları dünyaya geldi

Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinin mutlu günü! Çocukları dünyaya geldi

Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinin mutlu günü! Çocukları dünyaya geldi

Oyuncu Hazal Kaya ve eşi Ali Atay bir çocuk sahibi oldu. Uzun süredir hamileliği ile gündemden düşmeyen Hazal Kaya sağlıklı bir doğum gerçekleştirdi. Hazal Kaya ve Ali Atay çifti bebeğinin sağlıklı olduğu paylaşıldı.

Ünlü oyuncular Ali Atay ile Hazal Kaya çiftinin bebekleri dünyaya gözlerini açtı.

Ünlü çift oğullarına Fikret Ali ismini verdi. Fulya’da özel bir hastanede doğum yapan Hazal Kaya ile bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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