Hawaii'nin geleneksel dansı Hula nasıl oynanıyor?

Hula dansı, ilk olarak tanrıları onurlandırmak ve doğurganlık amacı güderek yapılmış sonrasında ise geleneksel bir dans haline gelmiştir. Daha çok ağaç yaprakları kullanarak yaptıkları kostümleri ile dikkat çeken Hula dansı Hawaii yöresine ait özellikleri barındırmaktadır. Daha çok kadınların vücutlarını dalgalandırarak yaptıkları bu dans türü ile ilgili merak edilenleri sizin için derledik.

HULA TARİHİ

Hula dansı, Hawai Adaları'na özgü bir dans türüdür.

İki tür hula dansı vardır. Biri ilahiler ve geleneksel müzik aletleri eşliğinde yapılır. Buna "kahiko" adı verilir. Diğeriyse şarkı ve gitar eşliğinde yapılır. Buna ise "auana" denir. Hula dansı "Halau" denen özel okullarda öğretilir. Bu dansı öğreten öğretmenlere "kumu hula" denir. Kumu, 'bilginin kaynağı' anlamına gelir. Ayrıca bu danslar türünde tanrıçılara özel dansar vardır.