Hava sıcaklığı bebeğin cinsiyetini etkiler mi?

Son yılların en ilginç konularından biri olabilecek “hava sıcaklığı bebeğin cinsiyetini etkiler mi?” sorusunun cevabını sizler için araştırdık. 2013 yılında tıp dünyasını şaşkına çeviren bir vakanın ardından; atmosferdeki en ufal bir değişikliğin insan vücudunda değişikliklere yok açtığı hakkında birçok söz söylenmiş, araştırmalar yapılmıştır.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:09
09 Ağustos 2019 Cuma 11:09
Hava sıcaklığı bebeğin cinsiyetini etkiler mi"

Hava sıcaklığının bebeğin cinsiyetini etkilediğini düşünmek oldukça çarpıcı gözükse de hava durumunun kalp krizi riskinden doğmamış çocuğun cinsiyetine kadar birçok şeyi az ya da çok etkilediğine dair inançlar mevcuttur. Örneğin kuzey yarı kürede hava sıcaklığının yüksek seyrettiği yıllarda daha fazla erkek çocuk dünyaya gelmesi ihtimali akıllardaki soru işaretlerini güçlendirmiştir. 

İŞTE “HAVA SICAKLIĞI BEBEĞİN CİNSİYETİNİ ETKİLER Mİ?” SORUSUNUN CEVABI

2013’te nörologlar tıp tarihinde daha önce hiç tanık olmadıkları bir vakayla karşılaşmıştı. Bir adam hava durumunu koku yoluyla tahmin ettiğini, yaklaşmakta olan fırtınanın soğanla karışık pis kokulu bir kokarca dışkısı gibi koktuğunu iddia ediyordu. Bilim insanları bu ilginç semptomların nedenini açıklayamıyordu.

Neyse ki çoğumuzda bu tuhaf yetenek bulunmuyor. Ancak atmosferdeki en ufak bir değişikliğin vücudumuzda da değişikliklere yol açtığına inanılıyor. Bu bağlantılar henüz tümüyle kanıtlanmamış olsa bile hava durumunun kalp krizi riskinden doğmamış çocuğun cinsiyetine kadar birçok şeyi az ya da çok etkilediğine dair inançlar var.

SICAK HAVA - ERKEK ÇOCUK BAĞLANTISI

Dünyadaki kadın ve erkek sayısının yarı yarıya olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Hava durumu bunu da etkiliyor. Örneğin kuzey yarı kürede hava sıcaklığının yüksek seyrettiği yıllarda daha fazla erkek çocuk dünyaya gelmesi ihtimali de artar.

Bunun nedeni bilinmiyor. Fakat hava sıcaklığının hormon dengesini ya da sperm üretimini etkilediği tahmin ediliyor. Ancak bu etki oldukça küçük ve bölgeden bölgeye değişir nitelikte.

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