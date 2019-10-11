Hava kirliliği kelliğe sebep oluyor!

Güney Koreli bilim insanları tarafından yapılan araştırma, hava kirliliği ve saç dökülmesi arasında bağlantı olduğunu ortaya koydu.

SAÇ KÖKLERİNE ZARAR VERİYOR

Kirli havadaki parçacıklı maddeler, saç hücrelerine zarar veriyor. Hücrelerdeki proteinlerin eski haline dönmesi mümkün olmuyor, bu da uzun vadede saç dökülmesine neden oluyor. Uzmanlar, özellikle hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde uzun süre dışarıda kalınmamasının bir çözüm olabileceğini ifade etti.