Hatay'ın tuzlu yoğurduna şehir dışından talep yağıyor

Yöresel lezzetleriyle nam salan Hatay mutfağı 'Antakya tuzlu yoğurdu' ile yemekleri diğer yörelerden farklılaştırıyor. Peki, tescilli Antakya tuzlu yoğurdu nasıl yapılır? Hangi yemeklerde kullanılır? İşte yanıtlar...

DHA'da yer alan habere göre Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), gastronomi alanında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na layık görülen Hatay’a özgü Antakya tuzlu yoğurdu, kentin yöresel 20 lezzetinde kullanılıyor.

BİRÇOK YEMEKTE KULLANILIYOR

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Şahin, tarihi uzun yıllara ve geleneksel birikime uzanan Antakya tuzlu yoğurdunun kendisinin tek başına önemli bir yiyecek olmasının yanı sıra, yöreye ait kumbursiye, yoğurt aşı, şişberek, kabak ve ıspanak borani gibi 20’den fazla yemekte kullanıldığını söyledi.

ANTAKYA TUZLU YOĞURT NASIL YAPILIR?



Antakya tuzlu yoğurdunun inek veya keçi sütünden elde edilen yoğurtlardan üretildiğini ifade eden Şahin, "Tescil süreci yaklaşık 2 yıllık bir zaman aldı. Bu çalışma, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi iş birliği ile yapılan bir çalışmadır. Antakya tuzlu yoğurdunun en önemli özelliği, keçi veya inek sütünden elde edilen yoğurdun odun ateşinde pişirilerek içine tuz eklenmesinden kaynaklanmaktadır." dedi.

ŞEHİR DIŞINDAN SİPARİŞ GELİYOR

Hataylılar ise uzun çalışmalar sonucunda, Antakya tuzlu yoğurdun yöreye ait olarak tescil edilmesinden dolayı mutlu olduğunu bildirdi.

Antakya’nın Tarihi Uzun Çarşısı'nda esnaflık yapan Selim Balcıoğlu, tescil aldıktan sonra ürüne olan rağbetin daha da arttığını söyleyerek, "Şehir dışından da sipariş almaya başladık. Antakyamıza ait diğer ürünlerin de tescil edilmesini isteriz. Yöremize ait ürünlere başkasının sahip çıkmasını istemeyiz." dedi.

Uzun çarşı esnafından Ahmet Bayır ve Ahmet Gökçen ise tuzlu yoğurdun her zaman evlerinde bulundurdukları bir lezzet olduğunu ve bu lezzetin tescil almasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, bunun dünyaya tanıtılmasını istedi.