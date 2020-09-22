Hatay'ın meşhur Reyhanlı humusuna tescil başvurusu

Hatay'da tescilli lezzetlerin sayısı artıyor. Yöreye özgü yemek ve ürünler için tescil başvurusunda bulunan Hatay, bu defa şansını Reyhanlı humusu ve beyaz soğan için denedi.

AA'da yer alan habere göre Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) gastronomi alanında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Hatay'da, Reyhanlı humusu ile beyaz soğan için coğrafi işaret tescili başvurusunda bulunuldu.

Birçok tarihi, kültürel ve doğal güzelliği barındıran Hatay'ın lezzetlerinin tescillenmesinin çok önemli olduğunu belirten Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, Reyhanlı humusu ve beyaz soğan için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yaptıklarını belirtti.

Hatay'ın birçok yöresel ürünün zenginliğinin tescillemesinin bölgeye önemli katkıları olacağına dikkat çeken Zaroğlu, şöyle konuştu:



'Meşhur olan Reyhanlı humusumuz yöremizle özdeşleşen lezzetimizdir. Ayrıca bizim topraklarımızda yetişen beyaz soğan için de alınacak coğrafi işaret, ilçemizin tanıtımı açısından çok önemli bir gelişme olacaktır. İlçemizin tarihi ve kültürel birikimine katkı sağlamış olacağız. Şehrimizin ekonomik ve sosyal hayatına da katkı sunmak adına Reyhanlı Ticaret Odası olarak ürünlerimizi coğrafi işaret tescil belgesiyle taçlandırmayı hedefliyoruz.'

REYHANLI HUMUSU NASIL YAPILIR?

Hatay mezelerinde ayrı bir yere sahip olan Reyhanlı humusu malzemeleri arasında 2 çay bardağı tahin, 2 adet limonun suyu, 250 gram nohut, 3 diş sarımsak, zeytinyağı, pul biber ve kimyon yer alıyor.