Hatay'ın meşhur lezzeti kağıt kebabı tescillendi! Kağıt kebabı nasıl yapılır?

Hatay'da her geçen gün tescillenen lezzetlerin sayısı artıyor. Hatay’ın meşhur "kağıt kebabı" Türk Patent Enstitüsünden coğrafi işaret tescil belgesi aldı. Peki kağıt kebabı nasıl yapılır? Kağıt kebabı tarifi haberimizde.

2017 yılında UNESCO tarafından Hatay’ın UNESCO gastronomi ağına dahil edilmesinin ardından, künefe, sürk çökeleği, daha sonra küflü sürk çökeleği en sonda da kağıt kebabı için coğrafi işaret alınırken, ardından Samandağ Ney kamışı, Antakya künefelik peyniri, Antakya tuzlu yoğurdu, Antakya cara peyniri için de çalışmalar sürüyor.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, patenti alınca sürecin bitmediğini tam aksine bir süreci başlattıklarını belirtti.

Çinçin kağıt kebabının coğrafi işaretini almalarının mutluluk verici olduğunu, diğerleri için de uğraş verdiklerini belirterek, şu şekilde konuştu:

“En son Antakyamız için çok önemli bir değer olan ‘kağıt kebabı’nın coğrafi işaretini almış bulunuyoruz. Tabi bu yolculuk ilk Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’nda Antakya künefesi ile başladı. Şimdi Antakya peynirli künefesinin uluslararası tescili için müracaatımız var. Onun peşinde uğraş veriyoruz. Akabinde sürk çökeleği, daha sonra küflü sürk çökeleği en sonda da kağıt kebabı. Gündemimiz de ise yani müracaat ettiğimiz Samandağ Ney kamışı, Antakya künefelik peyniri, künefenin lezzeti peynirinden gelir, Antakya tuzlu yoğurdu, Antakya cara peyniri ve Antakya künefesinin uluslararası tescili ile uğraşıyoruz. Tabi aslında patenti alarak süreç bitmiyor. Zaman zaman böyle bir yanlış algı oluşuyor. Aslında patenti alarak bir süreci başlatıyoruz. Yani kağıt kebabının sanayileşebilmesi lazım, hijyen ortamlarda üretilmesi lazım ve toptan satışlarla marketlere girmesi lazım. Bu ürünlerimizin tanıtımı için klip ve çeşitli lansman faaliyetlerimizi de sürdüreceğiz.”

KAĞIT KEBABI NASIL YAPILIR?



Etin kaburga kısmının kesilip zırhtan geçirilmesinin ardından maydanoz, taze biber, sarımsak, tuz ve karabiber karıştırılıyor.

Eti ile birlikte malzemeler bıçak yardımıyla zırhlanıyor. Disk şekli verilen et, yağlı kağıt üzerine konulup, pişirilmesi için fırına veriliyor.

Piştikten sonra pide veya lavaş ekmek ile servis ediliyor.