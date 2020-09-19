Hata payı sıfır tescilli Sivas köftesi tarifi! Sivas köftesi nasıl yapılır?

Lezzetiyle akıllarda kalan Sivas köftesi, Sivas'ın tescilli yemeklerinden biri olarak biliniyor. Sivas'ın sadece et ve tuzdan yapılan tescilli köftesi, lezzetiyle damaklarda eşsiz bir tat bırakıyor. Peki, Sivas köftesi tarifi nasıl?

DHA'da yer alan habere göre 2010 yılında Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın başvurusuyla Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenen, içerisinde yağ ve tuzdan başka hiçbir katkı maddesi bulundurmayan 'Sivas Köftesi' kentte sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Özel hazırlanan kutularla köfteler, şehir dışına da gönderiliyor. Kentte yılda 50 ile 60 ton arasında köfte tüketildiği belirtiliyor.

SİVAS'IN TESCİLLİ KÖFTESİ SADECE ET VE TUZDAN YAPILIYOR

Kentte 4 nesildir köfte üretimi yapan İshak Kaan Usta, Sivas köftesi tarifini şu şekilde anlattı:

" Sivas köftesi içerisinde sadece et ve tuzdan ibaret olan, yazın Sivas'ın yayılım hayvanlarının kullanıldığı kışın ise ahırlarda kuru besiyle beslenip yağ oranının alındığı etten yapılır. İçerisine de sadece tuz konulur. Sivas köftesinin özelliklerinden bir tanesi yörenin hayvanının olması ve yörenin tuzunun olması bu ikisinin birleşmiş olduğu et ve tuzun aşkından Sivas köftesi çıkar. Etler bir gün önceden çekilir, tuzlanır. Sonrasında sıkım işlemi yapılır. Ondan sonra meşe kömürü dediğimiz odunsu kömürden ateş oranını ayarlayıp oluklu ızgarada pişirilip ve servise sunulur."

"DİYET YAPANLAR DA TÜKETİYOR"

Sivas'ta halkın her öğün lokantalara köfte tüketmeye geldiklerini ifade eden Usta, Sivaslıların köfte tutkusunu şöyle anlattı: