Hata payı sıfır tescilli Sivas köftesi tarifi! Sivas köftesi nasıl yapılır?
Sadece et ve tuzdan yapılan Sivas köftesi tarifi merak ediliyor. Sivaslılar tarafından sevilerek tüketilen köfte, dört nesil devam eden lezzetlerden biri. İşte ustasından tescilli Sivas köftesi tarifi ve malzemeleri...
Lezzetiyle akıllarda kalan Sivas köftesi, Sivas'ın tescilli yemeklerinden biri olarak biliniyor. Sivas'ın sadece et ve tuzdan yapılan tescilli köftesi, lezzetiyle damaklarda eşsiz bir tat bırakıyor. Peki, Sivas köftesi tarifi nasıl?
DHA'da yer alan habere göre 2010 yılında Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın başvurusuyla Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenen, içerisinde yağ ve tuzdan başka hiçbir katkı maddesi bulundurmayan 'Sivas Köftesi' kentte sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Özel hazırlanan kutularla köfteler, şehir dışına da gönderiliyor. Kentte yılda 50 ile 60 ton arasında köfte tüketildiği belirtiliyor.
SİVAS'IN TESCİLLİ KÖFTESİ SADECE ET VE TUZDAN YAPILIYOR
Kentte 4 nesildir köfte üretimi yapan İshak Kaan Usta, Sivas köftesi tarifini şu şekilde anlattı:
"Sivas köftesi içerisinde sadece et ve tuzdan ibaret olan, yazın Sivas'ın yayılım hayvanlarının kullanıldığı kışın ise ahırlarda kuru besiyle beslenip yağ oranının alındığı etten yapılır. İçerisine de sadece tuz konulur. Sivas köftesinin özelliklerinden bir tanesi yörenin hayvanının olması ve yörenin tuzunun olması bu ikisinin birleşmiş olduğu et ve tuzun aşkından Sivas köftesi çıkar. Etler bir gün önceden çekilir, tuzlanır. Sonrasında sıkım işlemi yapılır. Ondan sonra meşe kömürü dediğimiz odunsu kömürden ateş oranını ayarlayıp oluklu ızgarada pişirilip ve servise sunulur."
"DİYET YAPANLAR DA TÜKETİYOR"
Sivas'ta halkın her öğün lokantalara köfte tüketmeye geldiklerini ifade eden Usta, Sivaslıların köfte tutkusunu şöyle anlattı:
"Sabahları saat 09.00'da kahvaltıya gelir gibi Sivaslılar köfte yemeye gelir. Öğle ve akşam yemeğinde yenmezse olmaz. Sivas köftesi yöremizde bir alışkanlıktır. Sürekli tüketilen, tüketildiği zamanda rahatsız etmeyen bir lezzettir. İçerisinde un falan olmadığı için glüten hastaları da rahatlıkla tüketebilir. Diyet yapanlar da rahatlıkla tüketebilir, çünkü içerisinde tuzdan başka bir şey yok. Diğer köftelerin içerisinde harç ve baharat vardır. Sivas köftesi sadece tuz ve etten ibaret olduğu için saklanılacak bir özelliği yoktur. Yediğiniz zaman direkt lezzeti damağınızda hissedersiniz. Hata payı sıfırdır. Sivas köftesi şehirde çok ciddi şekilde tüketilmekte çünkü burası et ağırlıklı bir beslenme modelini benimser. Onun için yılda 50-60 ton arası Sivas köftesi tüketilir."